Un ejército de avispas viene zumbando y un experto recomienda dejar de soplar y respirar para ahuyentarlas: "No pica si no se le acosa"

El miedo a las avispas es real. Pero cuando un ejército de avispas viene zumbando, un experto ha recomendado dejar de soplar y respirar para ahuyentarlas y así vivir con más tranquilidad.

El entomólogo y profesor de la Universidad de Oulu, Marko Mutanen, ha explicado qué es lo que se debe hacer ante la presencia de un grupo de avispas al medio finlandés Ilta Sanomat.

"Un pequeño consuelo para quienes les temen a las avispas: generalmente no son tan enojadas como la gente cree", ha señalado, antes de reconocer que en el caso de que una avispa zumbe cerca "no significa que esté a punto de picar a alguien".

En tal caso, el experto ha asegurado que lo habitual es que esté buscando comida para llevar a su nido. Pero avisa que eso no significa que sean agresivas. "No son agresivas ni pican a las personas a menos que las abofeteen o golpeen", ha razonado.

"Una avispa normalmente puede buscar comida en un radio de medio kilómetro del nido", ha detallado, sobre dónde suelen estar colocadas. De hecho, Jouni Sorvari, investigador del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, también explicó que lo ideal es mantener la calma si te cruzas con un nido de avispas.

"No recomiendo soplar ni respirar hacia las avispas. Si aparece una plaga de avispas mientras estás comiendo al aire libre, te recomiendo mantener la calma y no regañarlas", expuso.