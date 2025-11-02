Un estudio afina la puntería con la cantidad de tiempo libre diaria que se necesita para alcanzar la felicidad

¿Cuánto tiempo libre necesitas para ser feliz? Ya sea practicando deporte, en el gimnasio, con clases de pintura, o de cerámica, los descansos diarios contribuyen a nuestra felicidad, pero un nuevo estudio recogido por el periódico francés Psychologies, revela que después de un cierto tiempo se convierte en contraproducente.

De este modo, aunque se tienda a pensar que lo ideal sería no tener limitaciones, los científicos apuestan, por lo contrario. "Si imaginamos que la jubilación anticipada y la ociosidad son sinónimos de felicidad, resulta que demasiado tiempo libre reduce nuestro bienestar e incluso puede aumentar el estrés", aseguran en declaraciones recogidas por el digital.

El estudio, publicado en septiembre de 2021 por la Asociación Americana de Psicología, revela que, si bien la falta de tiempo es perjudicial para la salud, tener demasiado y no hacer nada con él aumentaría el indicador de estrés. Los investigadores realizaron cuatro experimentos para llegar a esta conclusión.

En primer lugar, analizaron los días de descanso de más de 22.000 estadounidenses. Cuanto el tiempo libre aumentaba, más felices se sentían. Sin embargo, después de 5 horas, "el bienestar comenzó a disminuir". Los investigadores también examinaron un panel de 14,000 trabajadores encuestados entre 1992 y 2008. La observación fue la misma, su satisfacción aumentaba cuando descansaban, pero horas más tarde disminuía.

En este sentido, y de acuerdo a la información difundida en la publicación, para confirmar esta tesis, estudiaron los tiempos de descanso de 6.000 personas de forma online. "Los que tuvieron 7 horas de descanso se sintieron menos productivos, menos felices y más estresados que los que tuvieron 3 horas y 30 minutos". Por lo tanto, "hay un umbral crítico que no debe superarse para alcanzar la felicidad: para ser feliz el tiempo ideal se estimaría en cinco horas", tal y como rezan los investigadores.

En declaraciones recogidas en la publicación, la profesora Marissa Sharif, profesora de marketing, explica que estos resultados sugieren que "tener días enteros para llenar como quieras puede hacer que una persona sea igual de infeliz". Cuando el tiempo libre es ilimitado, puede causar una sensación de depresión.