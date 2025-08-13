Un estudio rastrea el misterio de los milenarios gusanos comedores de huesos que viven bajo los océanos del mundo

En las profundidades del mar, habita una especie de gusanos que espera la muerte y descomposición de otros animales marinos para alimentarse de sus huesos: los Osedax, organsimos conocidos también como "gusanos zombi" que extraen grasas y proteínas de los esqueletos de ballenas muertas. Y parece no se trata de una dieta nueva, sino con al menos 10 millones de años de historia.

Un equipo de investigadores del University College de Londres (UCL) y del Museo de Historia Natural de Reino Unido analizó fósiles del período Cretácico en busca de rastros de este peculiar comportamiento y halló perforaciones muy similares a las que dejan actualmente los Osedax en los huesos sumergidos de reptiles marinos gigantes como mosasaurios, ictiosaurios y plesiosaurios que vivieron en aquella época.

"No hemos encontrado nada más que haga una madriguera similar a la de estos animales", asegura en un comunicado la paleontóloga Sarah Jamison-Todd, de la UCL. "Como las antiguas perforaciones son tan similares a las de las especies modernas de Osedax , y no tenemos fósiles corporales que nos contradigan, asumimos que fueron hechas por el mismo organismo o uno similar", añade.

Sistema para no dañar los fósiles

Para estudiar los fósiles sin dañarlos, los científicos realizaron tomografías computarizadas (TC) y reconstrucciones en 3D de 130 ejemplares. Seis mostraban señales claras de madrigueras, lo que permitió identificar siete nuevas icnoespecies, es decir, especies definidas a partir de rastros fósiles y no de restos corporales. Algunos patrones coincidían con los de especies actuales, lo que revela una sorprendente estabilidad evolutiva.

La datación se realizó analizando diminutos fragmentos de organismos marinos incrustrados en la tiza que rodea los huesos. "Al utilizar los restos de pequeños organismos que componen la propia tiza, pudimos datar los fósiles en tramos de tiempo más precisos del período Cretácico", explica Marc Jones, paleontólogo del Museo de Historia Natural.

Los resultados, publicados en Plos One, han situado a estos gusanos excavadores en un linaje mucho más antiguo de lo que se pensaba, y abren la puerta a nuevas investigaciones sobre su papel en los ecosistemas marinos a lo largo de la historia.

"Existen muchos más ejemplos de perforaciones que aún no han sido identificadas, tanto de gusanos devoradores de huesos antiguos como modernos. De hecho, algunas perforaciones del Cretácico parecen similares a las que todavía se realizan hoy en día", concluye Jamison-Todd.

El primer gusano come huesos del Mediterráneo fue descubierto en Blanes

En 2011, científicos descubrieron en la región italiana de Toscana las marcas dejadas por estos gusanos en un fósil de ballena de unos 3 millones de años de antigüedad. Se trataba del primer registro del género Osedax en el mar Mediterráneo, lo que sugiere que estos animales habían alcanzo una expansión global hace millones de años.

El hallazgo, divulgado por Historical Biology, respalda una hipótesis que los expertos se planteaban desde hacía tiempo: que estos organismos podrían haber borrado parte del registro fósil al desintegrar los huesos antes de que tuvieran tiempo de fosilizarse.