Un experto español en ciberseguridad habla de la alta demanda de empleo de esta profesión: "Me llegan semanalmente 7 o 10 ofertas por LinkedIn con cifras absurdas"

En un entorno donde los ciberataques se vuelven cada vez más sofisticados y frecuentes, la seguridad digital se ha convertido en un pilar esencial de cualquier organización. Como consecuencia, la demanda de profesionales en ciberseguridad no deja de crecer. Tanto empresas nacionales como internacionales compiten por captar talento en un mercado cada vez más competitivo.

"Desde el punto de vista de un perfil ya experimentado, como puede ser el mío, me llegan semanalmente 7 o 10 ofertas por LinkedIn con cifras absurdas. En plan, '¿cuál es tu salario? ¿Tanto? 15.000 más, 20.000 más'", revela en una entrevista difundida por la cuenta de TikTok @evolve.es el experto en ciberseguridad Carlos Gómez Pintado.

Y esta competencia por atraer talento no solo afecta a perfiles senior, ya que también los recién llegados encuentran oportunidades con facilidad, asegura el experto: "Para perfiles más juniors también hay un montón de vacantes porque ahora mismo hay una necesidad de perfiles de ciberseguridad inmensa".

Esta tendencia va más allá de las áreas más visibles como el 'Blue Team', la inteligencia o el hacking. "En general, cualquier perfil ahora mismo que realmente sepa de ciberseguridad va a tener un puesto de trabajo asegurado", apostilla.

Además, la búsqueda de trabajadores de este sector no se limita al ámbito nacional. Grandes economías internacionales están fijándose en el talento español. "Somos perfiles muy demandados, tenemos muchísima responsabilidad entre las manos y estamos teniendo cada vez más fuerza, ya no solo en el mercado nacional, sino que mercados internacionales como EEUU, Alemania y demás están buscando perfiles españoles para trabajar en sus empresas".

Así, el hombre considera que escalar en este sector es relativamente sencillo para aquellos trabajadores entusiasmados y capaces de demostrar sus cualidades: "Si es bueno y le gusta, va a crecer de una manera espectacular, y al final lo ves también en la remuneración".