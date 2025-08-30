Un hombre de 52 años acaba con gusanos en el cerebro por una preferencia culinaria extremadamente peligrosa 

Normalmente nunca nos paramos a pensar lo fácil que podemos caer en enfermedades inesperadas o problemas de salud que escapan a nuestro control. Sin embargo, estos son extremadamente habituales y en muchos casos pueden resultar fatales o nos pueden cambiar la vida para mal para siempre.

Un caso así lo experimentó un hombre estadounidense de 52 años, que comenzó a desarrollar unas intensísimas migrañas que nunca antes había vivido. Tras varias semanas, decidió ponerse en manos médicas y tras varias pruebas los médicos le comunicaron que se trataba de un peligrosísimo problema cerebral.

Su cerebro estaba lleno de lesiones quísticas producidas por larvas de tenia, algo que dejó perplejos y horrorizados a los médicos. El diagnóstico era claro: padecía cisticercosis cerebral, es decir, una infección producida por la presencia de Taenia solium, conocida como tenia del cerdo.

Pese a que se trata de una afección muy poco habitual en países desarrollados, sus consecuencias pueden ser irreversibles en la salud neurológica, por lo que es fundamental el ingreso hospitalario durante varias semanas.

Por qué le ocurrió

La respuesta se encuentra en la cocina. Según las primeras conclusiones médicas y tras la declaración del paciente, se confirmó que la infección se había producido por la ingesta de un tocino "ligeramente cocinado", pero casi crudo, debido a sus gustos alimenticios.

Este hábito, mantenido en el tiempo durante varios años le habría producido esta infección, y los médicos no dudaron en sentenciar que su "preferencia de toda la vida por el tocino blando" fue la responsable de esta contaminación con larvas de tenia. Debido a esto, fue necesario someter al paciente a un tratamiento intensivo de medicamentos antiparasitarios y antiinflamatorios.

En lo que respecta a la infección, hay que destacar que afecta de forma directa al sistema nervioso central debido a la ingesta de alimentos o agua contaminada con huevos de este parásito, siendo en ese momento cuando las larvas migran a muchos tejidos del cuerpo, incluyendo el cerebro, como en este caso, donde pueden asentarse y formar quistes.

Esta enfermedad es particularmente común en zonas de América Latina, Sudeste Asiático e India, aunque muy poco frecuente en países desarrollados, lo que hace que este caso sea aún más atípico.

Respecto a sus síntomas, los más comunes son convulsiones, cefaleas crónicas o atípicas, como las que le ocurrieron a este hombre de 52 años. Sin embargo, las evidencias pueden diferir, pudiendo presentarse también cuadros de hipertensión intracraneal o hidrocefalia, incluso psiquiátricas.