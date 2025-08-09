Un hombre de 71 años se convierte en campeón nacional de surf y emociona con su historia personal

Una tragedia familiar ha llevado al australiano John Haddow a alcanzar una victoria inolvidable sobre las olas. Con 71 años, se ha convertido en el campeón de surf más veterano del país, tras ganar la división de mayores de 70 años en los títulos nacionales de longboard de Surfing Australia, que feuron celebrados en la costa de Tweed.

Su inspiración ha sido su nieta Mina, quien falleció este año con solo tres años tras una dura batalla contra el cáncer cerebral. Según recoge el Abc Net, "fue solo con esta cuestión del cáncer cuando me di cuenta de que cada día es precioso”, afirmó emocionado tras su victoria.

John, mientras surfeaba las olas australianas, asegura que sintió la presencia de un ángel –según él, era su nieta Mina– sobre sus hombros cuando las dos mejores olas de la final llegaron hacia él.

Un corazón imparable

En una competición donde muchos rivales usaban equipos de última generación, John compitió con una tabla prestada y un traje de neopreno de segunda mano. Pero lo que no le faltó fue determinación y el ánimo de su mayor fan, su esposa Dea, que lo animó desde la orilla.

Tan en forma se mostró el veterano surfista que la administración encargada de entregar los títulos estatales incluso le pidieron su certificado de nacimiento, incrédulos de que realmente tuviera más de 70 años.

Una pérdida devastadora

La familia Haddow vivió momentos de esperanza cuando los médicos les dijeron que la primera ronda de tratamiento de Mina había funcionado. "El cáncer desapareció. Ella tocó el timbre y pensamos que estaba libre de cáncer, pero regresó a las tres semanas", explicó Sra. Haddow con tristeza. Mina falleció nueve meses después de su diagnóstico.

Aunque la herida sigue abierta, John asegura que el dolor le ha dado una nueva forma de mirar la vida: "Nadie tiene una promesa para el mañana, así que hay que vivir la vida y ser buenos unos con otros".