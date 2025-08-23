Un hombre va en una caravana cargada, le ponen una multa de 250 euros y le obligan a desprenderse de 800 kilos para continuar ruta

Un viaje de vacaciones en caravana terminó con un inesperado contratiempo para un turista francés en Noruega. La policía lo detuvo en un control de peso en Svinesund y descubrió que su vehículo superaba en 800 kilos el límite legal, lo que le costó una multa de unos 250 euros y la obligación de aligerar la carga antes de continuar la ruta.

Según informó el medio noruego Motor.no, la autocaravana del turista tenía un peso máximo autorizado de 3.500 kg, pero al ser inspeccionada arrojó un peso real de 4.300 kilogramos. Las autoridades fueron tajantes y hasta que no redujera la carga a los límites legales, el vehículo no podría seguir circulando.

El conductor y su familia tuvieron que desprenderse de gran parte de sus pertenencias, ya que incluso al vaciar los depósitos de combustible, que sumaban apenas entre 100 y 150 kilos, aún faltaba rebajar una cantidad considerable.

Advertencia para los viajeros

Aunque no se ha detallado qué artículos se abandonaron, los inspectores confirmaron que solo, tras varias pesadas consecutivas, cuando el vehículo estuvo por debajo de los 3.500 kg se le permitió continuar su viaje.

El caso ha servido de advertencia para los miles de europeos que eligen la caravana como medio de transporte vacacional. Las autocaravanas están sujetas a los mismos límites de peso que cualquier otro vehículo, independientemente de que se usen de forma ocasional o se alquilen.