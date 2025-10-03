Un hombre mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega a la Guardia Civil

Un hombre de mediana edad se ha entregado este viernes en el puesto de la Guardia Civil de Brenes (Sevilla) y ha confesado que había matado hace unos días a su madre, según ha informado la Guardia Civil, que lo ha detenido.

El instituto armado ha abierto una investigación sobre estos hechos, ocurridos en un domicilio de esta localidad de unos 12.000 habitantes situado en la comarca de la Vega del Guadalquivir, a unos 20 kilómetros de la capital sevillana.

De acuerdo a lo manifestado por el propio arrestado, han indicado a EFE fuentes cercanas a la investigación, el homicidio habría tenido lugar hace varios días, posiblemente este miércoles, aunque tendrá que ser la autopsia que se le practique al cadáver la que pueda determinar cuándo se produjo exactamente.

Una vez que el hombre se personó en dependencias del puesto de la Guardia Civil de Brenes, los agentes constataron la presencia del cuerpo sin vida de una mujer en el domicilio de la misma localidad donde esta residía.

El equipo de Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias y hasta el momento no descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Desde el Ayuntamiento de Brenes se ha decretado un día de luto oficial desde las 13:00 horas de este viernes.

El alcalde de la localidad, Jorge Barrera, se ha mostrado consternado "por el asesinato presuntamente de forma violenta de una vecina". En su perfil de Facebook, el regidor ha detallado que el presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial y que tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido.