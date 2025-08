Un hombre recibe un mensaje que encoge el corazón y demuestra el enorme cariño que un viudo sentía hacia su esposa

Uno de los juramentos que realizan los novios en la boda es el de "hasta que la muerte nos separe", pero hay historias que demuestran que, incluso cuando uno de los miembros del matrimonio muere, el amor permanece.

Se ha hecho viral en Reddit la experiencia compartida por un hombre que un día recibió un extraño mensaje en su teléfono móvil: "Feliz Día de la Madre, cariño". Extrañado por este texto, preguntó quién le escribía, informa TV3, y la respuesta le encogió el corazón.

"Este era el número de mi esposa cuando aún vivía. Aunque ya no está, le escribo todos los años. Es la primera vez que alguien me resopnde. Lo siento, no lo volveré a hacer. Que Dios le bendiga".

La situación emocionó también a todos los usuarios de Reddit. "Cosas como esta siempre me ponen triste", comentó uno. La mayoría, empatizó con el viudo, compartiendo sus propias vivencias: "Cuando murió mi primo, le envié mensajes de texto durante mucho tiempo. Una vez alguien me respondió, pero esa persona estaba muy enfadada y fue realmente desagradable".

"Soy viuda y en mis noches más oscuras todavía le envío mensajes de texto al número de mi marido. Aún tengo su teléfono, pero el número ya no es mío", recuerda una mujer también.

A raíz de esta situación, un usuario sugirió una solución para todas las personas que pasan por algo similar: "Mucha gente hace esto. Mi amiga no borró el número de su prometido fallecido porque su voz sigue en el contestador. Simplemente no puede. ¿De verdad es tan difícil conservar el número para poder escribirle siempre y sentir que esa persona sigue ahí?".