Un influencer del humor apunta cómo debe ser un buen habitante de Zaragoza y deja clara la frase más repetida en la ciudad

Zaragoza, la capital de Aragón, es una ciudad vibrante y llena de historia, conocida por su imponente arquitectura, su gastronomía única y el carácter acogedor de sus habitantes. Pero si hay algo que distingue a los zaragozanos, además de su amor por las fiestas del Pilar, es su particular forma de ser y hablar. Con un carácter directo, cercano y a veces algo cabezón, estas personas destacan por su franqueza y su manera de expresarse.

En este contexto, el tiktoker y humorista madrileño Álvaro Casares ha aprovechado una visita exprés a la capital aragonesa para hacer un vídeo con humor donde habla de algunos tópicos de la ciudad. El creador de contenido, que cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta @alvarocasaress, comienza su vídeo haciendo alusión a los zaragozanos como las personas más nobles y cabezotas del país.

"En Zaragoza está sobrevalorado peinarse porque el viento tiene más velocidad que el coche de Fernando Alonso", continua describiendo el humorista después de dejar clara la preferencia de los habitantes de esta región por la cerveza Ambar. "Si no dices 'co' cada dos frases la alcaldesa no te deja empadronarte", comenta irónicamente refiriéndose a su manera peculiar de expresarse y la muletilla que tanto les caracteriza.

Lo más repetido

Para continuar con los tópicos, Casares aparece a mitad de vídeo con una camiseta del Real Zaragoza, a lo que añade: "En la Romareda, la frase ‘este año subimos a Primera’ es la más repetida en los últimos 15 años". A pesar de las dificultades y del largo tiempo que el equipo lleva en Segunda División, la afición nunca pierde la esperanza y esta expresión se ha convertido casi en un mantra que refleja la ilusión de los zaragozanos.

Otra gran pasión de los habitantes son sus queridísimas Fiesta del Pilar, una celebración que llena la ciudad de música, color y devoción cada octubre. "Si las zapatillas no acaban así después de Pilares no te lo has pasado bien", comenta Casares mientras enseña unas deportivas llenas de barro, haciendo referencia a cómo los zaragozanos viven estas fiestas con una energía contagiosa disfrutando de los conciertos, los pasacalles y las ferias.

Finalmente, el creador de contenido también hace mención especial a la expresión "maño", una palabra que puede utilizarse en numerosas situaciones diferentes dependiendo de la entonación o del contexto. "Somos Miss Universo en el concurso de basílicas", concluye Casares mientras muestra de fondo la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, uno de los grandes orgullos arquitectónicos y artísticos de la ciudad.