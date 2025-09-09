Un joven padre acepta el desafío de cuidar una granja de ovejas "más grande que Singapur" para mantener el legado familiar

Un granjero de cuarta generación. Sam Beven cría a sus hijos a la par que cuida una granja "del tamaño de Singapur", a unos 70 kilómetros al norte de Broken Hill, al sur de Australia. Bautizada como Sturt's Meadows Station, esta propiedad de más de 75.000 hectáreas puede servir de modelo para otras familias de agricultores.

Según publica el canal de televisión estadounidense Abc, este padre de familia tiene tres hijos y está a punto de dar la bienvenida al cuarto. Él mismo asegura que desde muy pequeño sabía que se haría cargo de la granja familiar. Hace un año, y después de la jubilación de su padre, sus aspiraciones se hicieron realidad. A pesar de esto, y de acuerdo a la información difundida, Beven explica que la transición entre generaciones se puso en marcha años antes. "Su padre tenía nuevas ideas sobre cómo hacer que las cosas fueran más rentables para la estación".

De este modo, Beven asegura que el precio de las estaciones de ovejas está sobrevalorado, "entre 70 y 75 dólares por acre", lo que afecta a la rentabilidad de la granja. "Si pides dinero prestado al banco, no puedes ganar lo suficiente para pagar los intereses. Así que hace que sea muy difícil para las próximas generaciones al inicio", relata.

De acuerdo a la información difundida, en el momento del traspaso le pagó una cierta cantidad de dinero y luego un alquiler continuo. "Cuando llegó el momento de hacerlo con Sam, lo hicimos de manera ligeramente diferente. Me pagó una cierta cantidad de dinero, que era más, pero luego sin contrato de arrendamiento", asegura el progenitor. De este modo, "tengo suficiente dinero para vivir, pero él ya no tiene que pagarme los pagos del arrendamiento".

Asimismo, este padre quería que su hijo tuviese medios para contratar a una institutriz. "Contratamos a nuestra primera profesora este año y ha sido un regalo del cielo", ha asegurado Sam en declaraciones también recogidas por el medio. "Construimos un salón de clases para que los chicos pudieran pasar todo el día allí", concluye.