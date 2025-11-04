Un menor apuñala a otro de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
El agredido ha sido trasladado a un centro sanitario y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Un menor de unos 12 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras ser apuñalado por otro de la misma edad en las inmediaciones del Instituto la Constraviesa de Albuñol (Granada), según han informado fuentes de la Guardia Civil.
Según apuntan los investigadores, el suceso ha tenido lugar poco antes de las ocho y media en el entorno de un instituto del municipio. El agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido ya trasladado consciente a un centro sanitario, aunque desde el Cuerpo informan de que su vida no corre peligro.
Las voces conocedoras del incidente han explicado que un niño había sido apuñalado con un cuchillo en el hombro y que el centro coordinador dio parte de ello también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y analizar si se trata de un caso de acoso escolar. Los agentes, además, darán cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque recuerdan que con esa edad son inimputables.