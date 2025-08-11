Un misterioso destello ilumina el cielo del sureste peninsular: ¿meteorito o basura espacial?

En las noches de agosto, el firmamento despliega la lluvia de estrellas más esperada del año: las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, dejan su rastro fugaz en la oscuridad estival y hacen que, cada verano, centenares de personas se lancen a la búsqueda de un rincón alejado de la contaminación lumínica para poder mirar al cielo y pedir un deseo.

Sin embargo, poco después de la medianoche del domingo, nada más estrenarse el lunes, lo que hizo alzar la vista a vecinos del sureste peninsular no fue una estrella fugaz sino un destello de cerca de un minuto que iluminó la noche en Murcia, Torrevieja, Ibi y hasta en la provincia de Cádiz, según muestran los vídeos compartidos en redes sociales.

Las imágenes que ya circulan en las redes sociales muestran un objeto incandescente que parece cruzar el cielo de manera pausada, rozando la atmósfera, dejando tras de sí una estela brillante y persistente. En una de las grabaciones, tomada desde Murcia, se aprecia con nitidez la estela fragmentada, con varios puntos luminosos desprendiéndose a su paso. La duración y el movimiento, muy distintos a los de un meteorito de la lluvia de las Perseidas, que suelen desintegrarse en menos de un segundo, apuntan más a que podría tratarse de la reentrada de algún fragmento de basura espacial.

Por ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado el origen de este objeto. La coincidencia con la temporada alta de las Perseidas ha avivado las especulaciones, mientras en las redes sociales se comparten vídeos y vídeos sin descanso, como si ese minuto de luz no bastara para saciar la curiosidad que ha desatado.

Otra bola de fuego de las Perseidas

No era la primera vez en estos días que el cielo sorprendía: tres noches antes, la lluvia de Perseidas dejó sobre España una brillante bola de fuego visible a cientos de kilómetros. El viernes 8 de agosto, a las 21.55 horas, una “brillante bola de fuego” sobrevoló gran parte del centro y el este de España, según informó la Fundación Astrohita, que opera en el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo).

El fenómeno fue captado por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) tiene en este observatorio, en el marco del Proyecto SMART del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El responsable del proyecto, José María Madiedo, explicó que la roca, procedente del cometa 109P/Swift-Tuttle, entró en la atmósfera a unos 217.000 km/h y se volvió incandescente por el rozamiento, generando una gran bola de fuego.

El meteoroide inició su recorrido a 116 kilómetros de altitud sobre Jarafuel (Valencia), cruzó el cielo hacia el suroeste, sobrevoló Albacete y se extinguió con una explosión a 86 kilómetros de altitud, a la altura de Los Arejos (Murcia). Su luminosidad fue tal que pudo verse desde más de 600 kilómetros y recorrió 182 kilómetros en la atmósfera.

La Fundación Astrohita recuerda que la mayoría de Perseidas se originan por fragmentos diminutos del cometa, pero cuando superan el tamaño de un guisante generan bólidos como este, visibles incluso a gran distancia.