Un pedagogo y fundador de un centro psicopedagógico desmonta el mito de la obediencia infantil: "Ordenar no funciona"

La imposición y la orden no funcionan en los niños. Esta es la posición de Daniele Novara, pedagogo, fundador del CPP (Centro Psicopedagógico de Educación y Gestión de Conflictos en Italia), y autor de múltiples investigaciones, que, a través de sus redes sociales ha compartido una tesis innovadora sobre la educación infantil que ha hecho reflexionar en los núcleos familiares.

El experto, en unas declaraciones consultadas por el medio Orizzonte Escuola, que se dedica a la pedagogía desde 1989, ha analizado uno de los retos más cotidianos para los padres: convencer a los niños para que ordenen los juguetes. En ese sentido, propone un cambio radical de paradigma en la educación hacia el orden.

De este modo, y tal como reza la publicación, el enfoque tradicional basado en la exigencia; "guarda los juguetes", es "pedagógicamente inadecuado" para los niños menores de seis años. Novara destaca que esta forma se caracteriza por un pensamiento dicotómico que impide la elaboración de solicitudes complejas de obediencia pasiva.

La solución que propone: sustituir el orden por la invitación. Al decir "ahora arreglemos los juegos", se transforma la actividad en un momento compartido. Así, el experto, que fue uno de los promotores de la Consejería de Padres en Italia y que dirige la revista Conflictos en ese país, enfatiza la importancia del aprendizaje por imitación como mecanismo educativo fundamental.

Según el medio, esta metodología organizativa, propuesta por Novara, prevé "una estructuración precisa de los espacios domésticos para promover la autonomía infantil". Asimismo, "el uso de contenedores específicos para cada tipo de juego permite a los niños desarrollar la capacidad de encontrar sus objetos de forma independiente, evitando el caos del gran contenedor único".

Por último, el pedagogo destaca cómo esta conducta representa un camino evolutivo natural que no puede ser forzado a través de imposiciones. El "enfoque mayéutico" desarrollado en más de treinta años de experiencia en su organismo "demuestra cómo la educación para el orden debe respetar los tiempos de desarrollo individual"