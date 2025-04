Un pelotazo a la lotería deja 1,7 millones de euros en un barrio de Gijón de 1.200 habitantes y mil preguntas sobre el ganador

La fortuna ha sonrío el pasado fin de semana a La Camocha, en Gijón, donde un boleto de la Bonoloto premiado con 1.721.822 euros fue validado en el histórico estanco del barrio. La noticia sorprendió al propio lotero, Iván Rodríguez, quien no fue informado del premio hasta recibir la llamada de El Comercio. "Me he enterado por vosotros, cuando me habéis llamado. Me habéis despertado con una alegría increíble", relató al medio.

Iván, policía de profesión, pidió una excedencia en 2010 para tomar las riendas del negocio familiar, regentado por su madre durante 53 años. Desde entonces, ha seguido con la tradición lotera del barrio.

"En el año 1998 llegamos a dar 109 millones de pesetas y también hace unos años dimos dos premios de 30.000 euros, pero nunca uno tan grande. Es una satisfacción increíble", reconoció emocionado, acompañado por su hija Katia, de 11 años, quien exclamó con orgullo: "Papi has repartido mucho dinero, tienes que estar muy contento".

Aunque el afortunado aún no ha dado la cara, Iván espera que el premio haya recaído en un vecino del barrio: "Deseo que le haya tocado a alguien de La Camocha, pero la verdad es que no lo sé. He mirado la combinación ganadora y no me suena de ningún cliente habitual, pero podría ser". Sobre si espera alguna gratificación del ganador, reconoce que, "si cae algo, bienvenido será...".

Este premio llega en un momento complejo para Iván, que se encuentra en pleno traslado del estanco a un local cercano, apenas a 30 metros del actual. "Estoy un poco de bajón porque la burocracia complica mucho las cosas. Esto va suponer que todo va a ir bien, estoy seguro", añadió esperanzado.

El ganador misterioso

Mientras tanto, en La Camocha, el premio es "la comidilla del barrio". Desde Casa Nacho hasta la Confitería Asun, los vecinos no dejaban de comentar. "A mí no me ha tocado, que aquí estoy trabajando un domingo más". decía Saray Díaz. Otros, como David Suárez, bromeaban con que el afortunado ya se habrá marchado: "Estará por lo menos en Cancún, por aquí ya no va a estar".

Por su parte, el kioskero Julio César Fernández comenta que, pese a que lo intenta frecuentemente, tampoco ha sido le ganador: "La verdad es que no sabemos quién ha sido el afortunado, mira que yo juego a todo, pues nada, no ha habido suerte".

"Le tocaría a Juan", comentaba otro vecino. Una declaración rechazada por el aludido entre bromas: "A mí esta vez no. Me tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad en 2023, pero se me ha escapado esta vez. No siempre me va a tocar a mí".

Por el momento, la búsqueda del afortunado continúa mientras los vecinos se preguntan quién será y si estará ya preparando la maleta o tomando el café de siempre, pero con una sonrisa distinta.

