Un profesor de sostenibilidad alerta sobre los malentendidos del reciclaje: "La gente no asocia las mascotas con las emisiones de carbono"

El cambio climático se ha convertido en una de las principales preocupaciones mundiales. En ese sentido, un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias ha revelado que la ciudadanía en general todavía no es consciente de cómo pueden afectar sus decisiones cotidianas a este hecho. Desde cambiar el coche o el teléfono móvil, hasta el gasto y responsabilidad de consumo que la ciudadanía puede llegar a ejercer con el paso de los meses.

"La gente sobreestima el impacto de acciones que en realidad tienen un impacto bastante bajo, como el reciclaje, y subestima el impacto real del carbono de conductas mucho más intensivas, como volar o comer carne", asegura Madalina Vlasceanu que forma parte del estudio llevado a cabo en la Universidad de Standford. De este análisis, los participares infravaloraron especialmente el coger vuelos, no tener perro o usar energía renovable.

La analista afirma también que hay una fuerte campaña de marketing que se centra especialmente en el reciclaje y el uso de bombillas de bajo consumo que en el resto de pilares que son más dañino para el medio ambiente y agrava la situación del cambio climático. "Se puede ver cómo se recicla la botella. Eso es visible. Mientras que las emisiones de carbono son invisibles al ojo humano. Por eso no asociamos las emisiones con volar", dice Jiaying Zhao que es profesor de psicología y sostenibilidad.

La conclusión del estudio asegura que hay mucha confusión ciudadana en lo que es positivo para el medio ambiente y las políticas que realmente han quedado obsoletas con el paso del tiempo.

Sin lugar a dudas, la que más llama la atención de este estudio es la de tener mascotas o, concretamente, perros. La justificación que dan para asegurar que afectan considerablemente al cambio climático es porque esta especie canina son grandes consumidores de carne y es por ello por lo que puede afectar ya que los animales muertos desprenden gran cantidad de metano, un gas invernadero que afecta a la capa de ozono.

"La gente simplemente no asocia las mascotas con las emisiones de carbono. Ese vínculo no está claro en la mente de la gente", dice Zhao que compara las emisiones que tiene un perro con el resto de mascotas. "Puedo adoptar 100 conejos que no tendrán ni la mitad de emisiones que un perro, porque mi perro es carnívoro", concluye. En otras palabras, las mascotas que no ingieran carne serán más beneficiosas para el medio ambiente.