Un promotor inmobiliario le corta el agua caliente y la calefacción a sus inquilinos para que se vayan: "Lo que está pasando aquí es inhumano"
Un promotor inmobiliario le corta el agua caliente y la calefacción a sus inquilinos para que se vayan: "Lo que está pasando aquí es inhumano"

Pasa el invierno bajo cero sin calefacción.

Manos de mujer irreconocibles con suéter gris tocando y ajustando el regulador del termostato del radiadorGetty Images

Un lugar inhabitable llamado hogar es en lo que se ha convertido su casa para los últimos vecinos de un bloque de viviendas en Friburgo, Alemania. Los residentes del edificio situado en Breisacher Strasse 38 denuncian que llevan semanas sufriendo cortes de calefacción y agua caliente en pleno invierno, con temperaturas por debajo de los cero grados.

“Lo que está pasando aquí es inhumano”, lamenta Brigitte Veser, una inquilina de 64 años que vive en el inmueble junto a su pareja. Pagan 700 euros mensuales por un piso de 71 metros cuadrados, un precio que, en el actual mercado inmobiliario de esta ciudad universitaria alemana, resulta difícil de igualar.

Los problemas se agravaron durante la Navidad de 2025, cuando los vecinos permanecieron ocho días sin calefacción ni agua caliente. La situación volvió a repetirse a finales de enero de 2026, dejando nuevamente los apartamentos sin suministro térmico durante una semana entera.

Un edificio en condiciones extremas

El bloque, construido en 1970 y gestionado por la empresa suiza Caprise, presenta además otras deficiencias graves. El ascensor lleva casi diez meses averiado, lo que supone un obstáculo especialmente duro para personas mayores o con movilidad reducida. En el patio interior, montones de basura se acumulan sin retirar, atrayendo ratas que campan a sus anchas.

La situación ha generado un fuerte escándalo en la ciudad, del que se ha hecho eco el diario alemán Bild. Las imágenes y testimonios de los vecinos han despertado la indignación pública y han puesto el foco sobre la gestión del inmueble.

Reformas bajo sospecha

El propietario del edificio rescindió los contratos de todos los inquilinos alegando la necesidad de acometer una reforma integral. Sin embargo, muchos sospechan que el verdadero objetivo es transformar los apartamentos en condominios para venderlos posteriormente a un precio superior.

En declaraciones al citado medio alemán, el director general de Caprise aseguró que las quejas “se toman muy en serio” y defendió que los cortes de calefacción fueron “breves e inevitables”. También afirmó que los residentes habían tenido tiempo suficiente para buscar alternativas.

Pero los vecinos no comparten esa versión. Consideran que las condiciones en las que viven son una forma de presión para forzar su salida. Algunos ya han abandonado el edificio, pero otros resisten ante la dificultad de encontrar una vivienda asequible en Friburgo.

El difícil acceso a la vivienda

Friburgo, conocida por su universidad y su alta calidad de vida, atraviesa una fuerte tensión en el mercado inmobiliario. “Se ha vuelto imposible encontrar un apartamento a buen precio en una ciudad universitaria”, denuncia Veser.

El temor a no poder asumir alquileres más elevados es lo que mantiene a varios inquilinos en el inmueble, pese a las duras condiciones. Algunos cuentan con el apoyo de abogados especializados en derecho inmobiliario para defender su permanencia.

La intervención de las autoridades

Ante la creciente polémica, las autoridades municipales han intervenido. El Ayuntamiento de Friburgo ha dado a la empresa un plazo de seis meses para renovar y volver a alquilar las viviendas. De no cumplirlo, Caprise se enfrenta a importantes sanciones económicas.

Mientras tanto, los residentes que aún permanecen en el edificio esperan una solución que no implique su expulsión definitiva. Veser confía en que las obras puedan realizarse por fases para evitar desalojos totales: “Así nadie tendrá que irse”.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

