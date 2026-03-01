Una joven retrata a los que defienden el franquismo con "cuatro frases mal dichas": su mensaje final es para leerlo mil y una veces

La creadora de contenido Lucía de la Riva, que es conocida por recomendar libros en sus perfiles de las redes sociales, está arrasando en los últimos días después de hablar del libro Facha, del autor Jason Stanley, un filósofo canadiense y profesor de filosofía de la Universidad de Yale.

En su vídeo, la joven lo ha recomendado describiendo de una forma muy irónica la época de Francisco Franco en España: "No tengo ni idea de política, pero todo el mundo dice que soy facha. Preguntad lo que queráis, ¿Franco? Franco mola, por favor, que los pantanos no se hicieron solos".

"Mi abuelo vivía con la puerta abierta todo el día y nunca le entró ningún... bueno, ya sabes. Ahora que si las relaciones abiertas, el género fluido. Lo de los toros, es que los toros es cultura. Que el animal sufre, bueno, vale, pero ¿y lo que sufre un autónomo?", ha proseguido diciendo.

De la Riva ha seguido comentado que "ahora no se puede decir nada y que nos hemos vuelto unos blandos con piel de cristal". "Yo solo digo que siendo ordenados, si cada uno supiese donde tiene la mano derecha, tan mal no nos iría. No sé nada, solo digo lo que piensa la gente normal, la gente de bien", ha mencionado en un claro tono irónico.

Finalmente ha acabado así su vídeo: "Lo que falta en los colegios es una educación como la de antes, de mano dura. Seguro que hay muchísima gente que piensa como yo, y a esa gente le recomiendo Facha, de Jason Stanley. Os lo recomiendo si queréis saber por qué es tan fácil manipularos usando solo cuatro frases mal dichas".

El mensaje de De la Riva

Junto a este vídeo, De la Riva también ha escrito un mensaje en la publicación diciendo que "ante el auge de una ultraderecha que confunde la mala educación con la libertad, solo nos queda una trinchera, que es la ironía".

"Como diría Rufián y que me perdonen los puristas, cuando la realidad se vuelve una caricatura de sí misma, el sarcasmo es nuestra única defensa legítima. Puede ser que cuanto más lees, más te inclinas a la izquierda. Básicamente, la cultura es el único antídoto que nos queda contra el miedo al diferente y la devoción al orden del bofetón", ha sentenciado.

Por último, la joven ha señalado que trae con este libro de Stanley "un manual de instrucciones para entender el monstruo que asoma por debajo de la cama porque un pueblo que lee es un pueblo que no se traga lo de que antes se vivía mejor".