El ministro de Defensa alemán, alto y claro sobre el futuro de Rusia en la guerra: "Sería extraño si pudiera continuar mucho más tiempo"

El próximo martes, 24 de febrero, se cumplirán cuatro años desde que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó invadir militarmente territorio ucraniano. La gran incógnita en estos momentos es cuándo se detendrá la guerra de Ucrania.

En ese sentido, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha expresado que ve señales de que Moscú no tiene la capacidad económica suficiente para poder sostener durante mucho más tiempo el conflicto armado.

En concreto, ha sido en una entrevista en el canal de televisión alemán n-tv donde Boris Pistorius ha destacado que "sería muy extraño que Rusia pudiera mantener la guerra durante mucho, mucho tiempo".

No obstante, para acelerar el final de la guerra de Ucrania, el ministro de Defensa de Alemania ha resaltado que es fundamental asfixiar económicamente a Rusia cortando por completo los ingresos procedentes de sus exportaciones energéticas.

"Debemos detener, de la forma más rápida, decisiva y completa posible, el flujo de dinero procedente de la venta de gas y petróleo, porque esta es la fuente de financiación de esta terrible guerra, los fondos que Rusia necesita", ha subrayado Pistorius.

Pistorius anuncia que Alemania no podrá seguir enviando munición a Ucrania

Más allá de por esas declaraciones, Boris Pistorius también ha sido noticia esta semana por anunciar que Alemania se ha quedado "sin munición para Ucrania", por lo que tendrá que poner fin a los envíos. "No queda nada en las reservas que se pueda proporcionar a Ucrania", aseguró el ministro alemán.

Ante esa mala noticia para los intereses ucranianos, Pistorius pidió a otros países de Europa que realizaran un esfuerzo para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan continuar luchando con garantías frente a las tropas rusas.

El ministro de Defensa de Alemania instó a los países europeos a "revisar las antiguas existencias para averiguar qué podemos hacer y, si no queda nada en las existencias que se pueda proporcionar a Ucrania, entonces proporcionar dinero".