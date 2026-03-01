Los soldados rusos se empiezan a acoger al programa 'Quiero vivir' después de ser capturados por Ucrania

Moscú se encuentra cada vez más debilitado en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Además de los diversos ataques que han recibido las fuerzas armadas rusas en los últimos meses, sobre todo por medio de drones, se le suma el sometimiento de algunos de sus uniformados.

A través de uno de los más recientes artículos publicado por Militarnyi, el medio especializado en la cobertura del ejército ucraniano, se dio a conocer que aproximadamente hace una semana tres soldados rusos se entregaron a las autoridades militares de Kiev.

El programa "Quiero vivir"

La rendición de los rusos se ejecutó por medio del programa impulsado por la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, denominado "Quiero vivir". El objetivo del mismo es facilitar de manera segura el proceso de entrega de los militares, que no quieren continuar haciendo parte de la guerra.

El servicio de comunicación inicial, identificación e instrucciones sobre el procedimiento de entrega.

"Tomamos la decisión de rendirnos porque, o moríamos, o simplemente vendrían a asaltarnos", afirma uno de los exsoldados del Kremlin. "Estuve allí personalmente 5 meses y 18 o 19 días. Las rotaciones deben ser cada 2 semanas... No nos sacaron, no hubo rotaciones, no hubo suministros de ningún tipo", enfatiza él mismo, haciendo alusión a la compleja situación que vivió en el campo de batalla.

"Los comandantes dicen que matan, torturan, cortan dedos, orejas... Yo llegué y nada, todo está bien conmigo, nadie abusó de mí", complementa el mismo dando claridad del trato digno que ha recibido por parte del ejército ucraniano.

Rendirse es una buena opción, está comprobada. No tengan miedo. Aquí nadie va a abusar de ustedes. No golpearán, alimentarán, darán de beber, darán de fumar. Todo está bien ", concluye el hombre, animando a sus demás connacionales que siguen integrando la guerra a tomar la decisión y acceder al programa "Quiero vivir".