Feijóo justifica el ataque de EEUU e Israel a Irán porque "España debe estar con las democracias liberales"
El líder de los populares ha publicado una carta en redes sociales donde asegura que "algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno". 

MADRID, 11/02/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene desde la tribuna de oradores tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido este miércoles ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional. EFE/Javier Lizón
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso.EFE/Javier Lizón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este domingo el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán porque "España debe estar con las democracias liberales". "Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno", ha dicho el líder del principal partido de la oposición a través de redes sociales. 

Feijóo arranca el escrito con una afirmación que no dejará a nadie indiferente acerca del conflicto que está protagonizando Oriente Medio: "El mundo es mejor cuando cae un tirano". A partir de ahí, describe al régimen de los ayatolás como un sistema sostenido durante décadas sobre la represión y la amenaza, responsable —según expone— de persecuciones, encarcelamientos y ejecuciones contra quienes han defendido libertades básicas. Subraya especialmente el papel de las mujeres iraníes, a las que atribuye el liderazgo de la resistencia frente a la opresión, y sostiene que la eventual caída de un régimen de estas características sería una buena noticia para la libertad y la democracia.

En el plano internacional, el presidente del PP advierte de que el orden global se debilita cuando un Estado utiliza el terror y la desestabilización como herramientas de política exterior. En su argumentación, acusa a Irán de financiar y armar a organizaciones terroristas y de proyectar su influencia mediante redes afines fuera de sus fronteras. Por ello, defiende la acción que emprendieron este sábado tanto Estados Unidos como Israel. 

Feijóo enmarca el conflicto en un contexto de transformación geopolítica y apela directamente a Europa. A su juicio, el continente necesita "claridad moral" para distinguir entre quienes amenazan la libertad y quienes la defienden. Reclama una posición firme "junto a las democracias liberales".

El líder de los populares también señala a los derechos humanos como eje permanente de la acción exterior. Feijóo rechaza los "cálculos tácticos" y los "silencios interesados" ante la represión en Irán y sostiene que los derechos fundamentales son universales y "no pueden depender de coyunturas políticas".

Vuelve a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que le acusa de que le aplaudan actores como Hamás, los hutíes o el régimen iraní, algo que, a su entender, no protege los intereses del país, sino que los compromete y le coloca lejos de Estados Unidos e Israel, algo que ha despertado un gran reconocimiento internacional a excepción de las figuras ultra derechistas globales.

El texto concluye con una apelación simbólica hacia las mujeres iraníes que, seguramente, no han tenido en cuenta ni EEUU ni Israel. "Con la libertad o con los tiranos", concluye Feijóo, de nuevo, en contra del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. 

