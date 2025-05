Un trabajador de una empresa de vending revela cuánto da cada máquina al mes y aconseja alejarse de estas marcas para obtener más beneficios

Un trabajador de una máquina vending ha realizado una entrevista en la que explica cuál es el beneficio medio de cada uno de estos puestos y cuáles son los productos que por lo general dejan un mayor beneficio. "Cada máquina te da un beneficio mínimo de 500 a 600 euros al mes", señala el trabajador. "Yo ahí ya he descontado los gastos de logística que se tiene para mantener la máquina", añade.

"La inversión inicial parece fuerte, por eso la gente no se anima demasiado. Claro, comprar 10-15-20 máquinas que es lo mínimo que tiene que tener un operador a 6.000 euros cada una, pues... [...] pero ciertamente multiplicas la inversión, pero también multiplicas el beneficio", explica el trabajador.

A pesar de ello, tal y como destacó uno de los encargados de la empresa RC Balear, el mayor error es creer que tan solo poniendo la máquina ganaremos grandes beneficios. "La gente cree que es poner una máquina y ganar mucho dinero. Realmente, conlleva mucho esfuerzo, sobre todo, comercial. Hay que conseguir al cliente, llamar a la puerta varias veces", señala el hombre.

"La gente coloca también marcas blancas con un margen mucho mayor, pero luego los clientes no compran. Si la marca no es conocida, no te la van a comprar. El error más típico es que se cree que es tener la máquina y ya está", añade el encargado finalmente.