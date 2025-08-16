Un turista pierde el apetito al ver el panorama en el mostrador de la panadería: "Mi hija se puso a llorar"

En pleno verano, las panaderías no solo se llenan de croissants y panecillos. También se convierten en punto de encuentro para numerosos insectos, principalmente abejas y avispas atraídas por tartas y dulces. Y aunque lograr su erradicación es casi imposible, es cierto que se pueden llevar a cabo ciertos métodos, que nada tienen que ver con el que realizaron en una panadería de la Baja Sajonia.

Tanto es así, que las prácticas que llevaron a cabo les ha obligado a acudir a los tribunales. Según informan medios locales, todo se debió a una denuncia de una turista que acudió al establecimiento junto a su hija pequeña. Sin embargo, tal y como ella misma relata, la impresión que se llevó nada más entrar le dejó boquiabierta.

Y es que, según explicó a los medios, los trabajadores utilizaban una trampa de rayos ultravioleta para acabar con las abejas y avispas. Esta imagen dejó estupefactos a los clientes, que asistían atónitos a lo que estaban presenciando. De hecho, esta misma cliente recuerda que su hija, literalmente "se echó a llorar al ver a los animales sufrir".

De acuerdo con el relato de la madre, la respuesta de los empleados fue totalmente escueta ya que aseguraron que eran órdenes de la central. Ante esta práctica, la mujer decidió recurrir a la policía. Y es que, según la normativa actual de la región, llevar este tipo de prácticas puede acarrear multas de hasta 50.000 euros e incluso penas de cárcel de cinco años.

Por su parte, el responsable del negocio alegó que era la primera vez que una persona se 'ponía de parte de las abejas', y justificó su actuación diciendo que en verano son una tortura para su establecimiento. Asimismo, afirmó que el empleo de estas técnicas es legal.

Pese a todo, la policía aseguró haber abierto una investigación, aunque desde la empresa aseguran que también llevan a cabo métodos menos dañinos aunque por el momento no han sido instalados.