Un turista de Rumanía come una pizza en el Coliseo y su sentencia deja por los suelos a este icónico plato de la cocina italiana

Una pizza frente al Coliseo de Roma no suena nada mal, pero a un turista rumano se le ha atragantado la comida. Tal y como relata el medio Gandul, tras admirar el esplendor del monumento, uno de los más visitados en el mundo al año, se sentó en un restaurante cercano, abrió el menú y la sorpresa fue mayúscula.

"Una pizza en cierto restaurante cerca del Coliseo Romano cuesta más que en cualquier restaurante de Pizza Hut y que en los restaurantes del casco antiguo de Bucarest. Sin embargo, sigue siendo más barato comer en Roma, cerca del Coliseo, que en la costa rumana, ¿verdad?", ironiza el visitante en unas declaraciones recogidas por el medio.

Tal fue el enfado, que el turista decidió subir a sus redes sociales el precio de cada una de las pizzas que se ofrecen en el menú del restaurante. Spoiler: todas tienen el mismo precio.

Pizza Margherita: 14,90 euros.

Pizza con salami: 14,90 euros.

Pizza con verduras: 14,90 euros.

Pizza con prosciutto: 14,90 euros.

Pizza confunghi: 14,90 euros.

Asimismo, el turista pidió una botella de refresco. ¿Precio? 6,90 euros por una botella de 490 mililitros, independientemente de la marca (Coca-cola, Fanta, Sprite). Según los datos recabados, una pinta pequeña de cerveza cuesta 6,90 euros, y una media 8,90 euros. De este modo, el turista rumano pidió una pizza con salami y una botella de Coca-Cola, con vistas al Coliseo de Roma. Total: 21,8 euros.

Tal y como reza el medio, el Coliseo de Roma es el enorme anfiteatro que está medio en ruinas y es visitado anualmente por millones de turistas. La construcción fue iniciada por el emperador romano Vespasiano en el año 72 y fue completada en el 80, por su hijo y sucesor, Tito. Originalmente llamado "Anfiteatro Flavio" (en honor a la dinastía Flavia), pasó a llamarse "Coliseo" porque estaba rodeado por el Coloso de Nerón (37-68), una estatua de bronce de 30 metros del infame emperador que fue completamente destruida tras el saqueo visigodo en 410.