Un turista topa con un objeto algo más grande que una canica típica y acaba siendo un tesoro de 100 millones de años

Un turista que se encontraba de viaje en Australia terminó haciendo un increíble hallazgo tras encontrar la perla fósil más grande del lugar (del tamaño de una canica). Se estima que el vestigio cuenta con cerca de 100 millones de años de antigüedad y que se trata del más grande y de mayor calidad jamás hallado en Australia.

"Tal vez tenga un poco más de 100 millones de años... [es] uno de los hallazgos más significativos de moluscos fósiles en Australia por su enorme tamaño", afirmó el profesor y paleontólogo Gregory Webb, quien estudió la perla durante dos años, a un medio local.

"Desde un punto de vista científico, es increíblemente valioso y extremadamente raro", agregó el mismo. El hallazgo fue realizado por un turista que se encontraba en el museo Kronosaurus Korner de Richmond en 2019, que permite a los visitantes obtener un permiso para realizar excavaciones en los pozos paleontológicos del museo.

"Llevamos 17 años trabajando como voluntarios en Kronosaurus Korner y este es el primero del que tenemos conocimiento", afirmó una de las excavadoras voluntarias, Barbara Flewelling. "Sabía que era importante", añadió.

Tras años de estudio y después de realizarle varias pruebas a la pieza, se ha demostrado que se trata de una perla, que ahora ha sido trasladada de vuelta a Richmond, donde se encuentra expuesta en el museo. Uno de los motivos por los que ha sorprendido a los investigadores es debido al buen estado en el que encontraron la pieza, a pesar de que contaba con millones de años.

Su hallazgo permitirá a los científicos e investigadores conocer un poco más sobre cómo la fauna se adaptó al cambio climático y a conocer cómo actuar en un futuro. "Eso nos ayuda a proyectar lo que podría suceder en el futuro". Además, ayudará a atraer todavía más turistas a la zona, tal y como afirman los propios arqueólogos.