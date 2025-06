Una anciana de 86 años descubre su rueda pinchada, un hombre ofrece ayudarla y cae en la trampa: "No merezco esto"

Un juicio para la historia por unos hechos que se remontan al 7 de junio de 2023. El pasado 27 de mayo tuvo lugar el juicio contra Samoil S., de 27 años, después de que hace dos años cometiera un delito contra una anciana de 86 años en el aparcamiento de un establecimiento de comida.

El asunto está en que esta no era la primera vez que su nombre llegaba a manos de la policía, ya que a sus espaldas acumula varias condenas y delitos por robo, fraude y similares. Sin embargo, el de esta ocasión ha llamado la atención por la edad y condiciones de la víctima y la forma de actuar del atacante.

Según explican, el hombre estaba esperando fuera de la tienda cuando vio llegar de frente a la señora. Él se ofreció a ayudarla y ella se negó en reiteradas ocasiones hasta que finalmente cede. Y en ese momento, todo se desencadenó.

Y es que, el hombre, aprovechando la debilidad física de la mujer y su avanzada edad, decidió engañarla haciéndole creer que iba a inflar los neumáticos cuando en realidad los estaba pinchando. A continuación, le pidió 10 euros para gasolina, a lo que la mujer se negó, pero cometió el error de dejar el bolso a la vista, por lo que el delincuente introdujo su mano y le robó la tarjeta sin que se diera cuenta.

Al rato, una notificación del banco avisó a la mujer de que habían sustraído 900 euros de su cuenta, por lo que al día siguiente puso una denuncia ante la policía. Pero las malas noticias no acabaron ahí, ya que cuando fue al taller le informaron de que las ruedas no estaban desinfladas, sino que estaban cortadas y rajadas.

Por suerte, las cámaras del parking del supermercado grabaron todo y mostraron el rostro del ladrón, así como su coche y la matrícula y todo apuntaba a la misma persona: Samoil S.

Por ello, a los pocos días fue citado para declarar como acusado en un juicio. En él, Samoil negó la mayor y aseguró no ser él el que aparecía en las imágenes. Sin embargo, la jueza no lo creyó y le impuso una condena de 18 meses de cárcel y otros cinco años más por cumplir de otros casos.

Ante la respuesta de "no merezco eso", la fiscal le respondió tajante: "La que no merece esto es la víctima". Y a continuación, la jueza le comunicó que podría estar en libertad en julio de 2028, no antes. Y es que, a sus 27 años, ya acumula siete condenas.