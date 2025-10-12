Una asociación recupera prótesis antiguas de niños para devolver la movilidad a animales: "La basura de uno es la felicidad de otro"

Una asociación recupera prótesis humanas viejas y las adapta para ayudar a la movilidad de animales. Tal y como reza el periódico francés France 3, todo comenzó en 2018, cerca de los Pirineos, cuando se adaptó uno de estos materiales a un poni con artrosis, que, finalmente, recuperó movilidad. La organización, bautizada como Zoo'Ortho, tiene cada vez más solicitudes de refugios de animales.

En conversación con el digital, Anaïs Autret, ortoprotésica y fundadora de la asociación, asegura que "las necesidades siempre han estado ahí, pero con los avances tecnológicos, ahora podemos brindar soluciones". Ella misma, creo la asociación en diciembre de 2024, en la que restaura las prótesis en su tiempo libre. "La asociación alquila un almacén en la que se ha instalado el taller, por lo que todavía hay costos que cubrir (ciertos materiales...) que se solicitan a los propietarios del animal afectado como donación", reza la publicación.

Por cada prótesis realizada, son necesarias 2 o 3 citas con el animal. La primera permite documentar información, fotos y el moldeado de la extremidad del animal. La segunda cita es para la entrega del equipo, "rara vez son necesarios ajustes". Asimismo, cuando se trata de un caballo, los gastos de viaje son facturados por la asociación.

En cuanto a los beneficios, recabados en la publicación, estos materiales permiten aliviar y devolver la movilidad a los animales discapacitados. Hasta ahora, el más pequeño fabricado fue destinado a un gato; y el más grande, a un caballo.

De acuerdo a los datos recabados, una de las últimas afortunadas que se ha beneficiado de los servicios de Zoo'Ortho se llama Saddie. Se trata de una pequeña perra que fue encontrada deambulando por las calles y a la que le habían amputado la pata trasera derecha. "Equipada durante unas semanas con una prótesis, se está orientando a cuatro patas y ahora espera encontrar a su familia de por vida".