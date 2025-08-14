Una familia reserva una casa por 1.800 euros en Galicia y cuando llegan a la dirección correcta empieza el infierno

Las estafas en alquileres de casas vacacionales están presentes cada verano y ni siquiera reputadas plataformas como Booking.com, aparentemente segura, están exentas de registrar casos. Uno de los más sonados fue el de una familia madrileña que en 2023 viajó a Galicia convencida de haber alquilado una casa en Boiro por 1.800 euros. Al llegar, descubrieron que la vivienda no existía.

El grupo, encabezado por Raquel Torres, había reservado la supuesta casa a través de Booking y pagado la totalidad del importe por adelantado. Días antes del viaje, la mujer comenzó a preocuparse porque no recibía respuesta de los supuestos propietarios.

Sin embargo, la compañía la tranquilizó cuando se puso en contacto para preguntar, afirmándole que "la reserva está confirmada", aunque también aclaró que no podía intervenir si no había contacto con el anfitrión antes de la entrega de las llaves, ya que solo podía hacerlo si había algún problema durante este proceso. En este caso, continuó, la familia sería reubicada en un lugar "similar o mejor".

La familia se encontró la desagradable sorpresa cuando llegó a la dirección indicada. La casa no se parecía en nada a la de las fotos del anuncio y, según confirmó un vecino, no se alquilaba, ya que estaba habitada por una familia residente durante todo el año.

"Ya habíamos venido varias veces a Galicia y queríamos volver. Así que me pasé tres semanas peinando Booking y Airbnb hasta que encontré este chalé que encajaba en mi presupuesto y, como además tenía cuatro habitaciones, así también me podía traer a mis suegros. Costaba 1.800 euros por nueve noches y no sospeché que fuera una estafa, aunque ahora me dicen que debería haber pensado que era muy barato, pero es que como todo está tan caro", señaló Raquel en declaraciones a La Voz de Galicia.

Pésima reacción de Booking

Con este sentimieto de decepción, comenzó un nuevo calvario para la familia con el servicio de atención al cliente de la plataforma. Raquel pasó tres horas hablando por teléfono con hasta ocho agentes diferentes, pero las conversaciones se cortaban sistemáticamente cada vez que explicaba su problema.

"Cuando ya le había contado toda la historia y accedían a mi expediente, justo se cortaba la comunicación, y tenía que volver a llamar y me cogía otra persona y vuelta a empezar. El tiempo iba pasando y no me ofrecían ninguna alternativa o algo que me gustase, y ya me veía que no teníamos donde pasar la noche", criticó.

Cansada de esperar una solución por parte de la plataforma de alquiler, Raquel decidió tomar la iniciativa y buscar por su cuenta un lugar donde pasar la noche. Al final encontró una habitación libre en el Hotel Lombiña, en A Pobra, y no dudaron en pasar la noche allí: "Estábamos reventados y muy rebotados. Había hablado con ocho personas y me habían ofrecido dos opciones que no me gustaban ninguna y, encima, al día siguiente llegaban los abuelos".

Al día siguiente, volvió a contactar con la plataforma, pero la respuesta se volvió a retrasar. Finalmente, lograron localizar un alojamiento que, aunque no era idéntico al original, sí cumplía parcialmente con lo que buscaban: "Aunque es algo parecido, no es lo mismo. Está en Nigrán, y es como un apartamento dentro de un chalé, y cuesta 600 euros más, es decir 2.500 euros por nueve noches, que me parece un precio desorbitado".

Para poder quedarse en esta nueva vivienda, Raquel tuvo que adelantar ella misma el importe adicional, además de los 1.800 euros ya pagados por la casa inexistente. La plataforma le aseguró que le reembolsaría el dinero más adelante.

Tras esta experiencia, la clienta se mostró completamente desilusionada con este tipo de servicio: "Ahora me da la sensación que todo es una tomadura de pelo, y desde luego no creo que vuelva a alquilar una vivienda a través de una plataforma inmobiliaria. Seguramente reservaré siempre en un hotel, porque con un niño pequeño no vuelvo a asumir ningún riesgo".

Cómo reclamar una estafa de este tipo

Estas estafas son más frecuentes de lo que esperamos, por lo que es importante saber qué hacer para afrontar la situación:

Denuncia a la policía . Es fundamental dejar constancia del engaño. Esto puede abrir una investigación y será útil para futuras reclamaciones o indemnizaciones.

. Es fundamental dejar constancia del engaño. Esto puede abrir una investigación y será útil para futuras reclamaciones o indemnizaciones. Informa a la plataforma . Aunque su responsabilidad legal es limitada, comunicar lo ocurrido puede ayudar a evitar nuevos casos similares.

. Aunque su responsabilidad legal es limitada, comunicar lo ocurrido puede ayudar a evitar nuevos casos similares. Guarda todo para reunir pruebas. Trata de conservar mensajes, capturas del anuncio, fotos del inmueble, antes y después de la estadía... Cuantas más evidencias tengas, mejor.

Trata de conservar mensajes, capturas del anuncio, fotos del inmueble, antes y después de la estadía... Cuantas más evidencias tengas, mejor. Reclama al propietario . En casos menores, intentar un acuerdo directo puede ser la vía más rápida y menos costosa.

. En casos menores, intentar un acuerdo directo puede ser la vía más rápida y menos costosa. Consulta con un abogado.Si no hay solución amistosa, puedes iniciar una conciliación extrajudicial o acudir a la vía penal si el fraude es grave.