Una gigantesca empresa está ofreciendo hasta 500.000 euros a los empleados que renuncien voluntariamente: las peticiones se cuentan por miles

Mercedes-Benz ha puesto en marcha uno de los programas de reestructuración laboral más ambiciosos de la industria automotriz europea. Bajo el nombre de "Next Level Performance", el fabricante alemán busca ahorrar 5.000 millones de euros hasta 2027, en respuesta a la caída de beneficios, el encarecimiento de materias primas y la transición hacia el vehículo eléctrico.

Según cifras publicadas por Business Insider Alemania y el Handelsblatt, el grupo ha ofrecido indemnizaciones de hasta 500.000 euros a unos 40.000 empleados de áreas no productivas, como administración, IT o comunicación. Hasta el momento, 4.000 trabajadores han aceptado la oferta. La empresa ha reservado 560 millones de euros para cubrir estas compensaciones.

En 2024, Mercedes-Benz Group registró ingresos de 145.594 millones de euros y un beneficio neto de 10.207 millones, lo que representa una caída del 28,4% respecto al año anterior. En España, la compañía vendió 47.071 vehículos, liderando el segmento premium por tercer año consecutivo.

El plan de ahorro no contempla despidos forzosos, ya que los empleados están protegidos por acuerdos internos hasta 2034. Sin embargo, expertos advierten que la salida masiva de personal cualificado podría afectar áreas estratégicas.

En paralelo, el contexto del vehículo eléctrico en España sigue siendo complejo. Según el informe anual de ANFAC, la cuota de mercado de turismos electrificados cayó al 11,4% en 2024, con 115.939 unidades matriculadas. Aunque la red de recarga pública creció un 32%, aún hay más de 11.000 puntos instalados que no están operativos.

A pesar de ello, el sector muestra potencial. Un estudio de AEDIVE estima que cada euro invertido en movilidad eléctrica genera 1,8 euros de PIB y podría crear o mantener hasta 550.000 empleos en la próxima década.

Este fenómeno se enmarca en un contexto laboral donde las dimisiones voluntarias han aumentado. Aunque no hay cifras oficiales desglosadas por tipo de contrato, los datos del Régimen General de la Seguridad Social muestran una tendencia creciente en las bajas voluntarias, especialmente en contratos indefinidos.