Una joven pareja abandona el país de los 8.500 euros de salario medio para mudarse a un paso de España: "Podemos vivir bien con 30.000 euros al año"

Una familia de Suiza decidió abandonarlo todo para intentar una nueva vida en Portugal, donde ahora viven con un sueldo de 30.000 euros al año y cuentan incluso con bitcoins. La historia, que recoge la revista Focus y que ellos mismos cuentan a través de su canal de Instagram, se ha hecho viral.

El motivo que les llevó a esta decisión, según explican, fue el trabajo de Andreas, el cual le estaba costando la salud y energía. "Estaba al borde del agotamiento", afirma el mismo al diario L' Essentiel, donde explica cómo él junto a su mujer y su hijo pequeño de 18 meses decidieron dejarlo todo atrás en busca de una mejor calidad de vida en Portugal.

Según destaca Andreas, ahora viven en un pequeño pueblo del país, donde disfrutan de una vivienda con vistas a la Serra da Estela, donde residen de forma "muy cómoda" con unos 30.000 euros al año de salario. "Somos unos privilegiados", aseguran a la prensa.

"En un futuro próximo podremos vivir completamente de nuestras tenencias de bitcoin. Probablemente, esto ocurrirá alrededor del próximo halving en 2028", cuentan en sus redes sociales, donde afirman que aunque no lo consigan han podido disfrutar de ver crecer a su hijo y eso "no tiene precio". Además, tal y como defienden, si algún día se arrepienten de su decisión o quieren ir de visita, pueden volver a su país.

En Suiza, el salario medio en 2024 fue de 104.378 euros al año, lo que se traduce en 8.698 euros al mes (si se hace el cálculo contando con 12 pagas anuales), un incremento de un 4,18% con respecto al año anterior (cuando estaba en 4.189 euros).