No solo hostelería: revela los seis trabajos con oferta en Suiza a los que se puede optar sabiendo solo español

Irse a otro país a trabajar es una opción cada vez más recurrente, especialmente entre los jóvenes. Países como Alemania, Países Bajos o Reino Unido son algunos de los principales destinos para ello, aunque también hay otros puntos que comienzan a sonar con fuerza, como es el caso de Suiza, donde cada vez más españoles se refugian en busca de una mejor situación laboral.

Antes de tomar la decisión y para escoger el destino final, es conveniente leer información sobre el lugar al que queremos ir y las oportunidades que nos puede ofrecer. En el caso de Suiza, existen diversos sectores recomendados para los hablantes de castellano, tal y como explica en un video en TikTok el usuario @suiza.en.español, algunos de los que destaca son la construcción o la limpieza, aunque como agrega siempre "es muchísimo mejor venir formado".

Uno de los sectores que menciona es la construcción. "No es que el idioma no se valore, pero normalmente las construcciones. Son sectores donde trabajan muchos portugueses, italianos, españoles y la comunicación se hace más sencillo. Entonces hay mucha gente en construcciones que son especialistas. Tienen más fácil acceso a estos sectores", señala en el video.

Otro de los ejemplos donde el idioma no supone una barrera, en principio, es en el de la limpieza, pues tal y como señala, "limpiar es un trabajo sencillo que no se precisa el idioma. Y mucha gente que habla español opta por esta opción." También menciona la hostelería, donde se puede trabajar como ayudante de cocina, friegaplatos o incluso camareros, sin necesidad de conocer el idioma local.

"Como hay tantos españoles al final en los restaurantes y en este tipo de trabajo se forman grupos de españoles. Y se hace muchísimo más fácil la comunicación", afirma el usuario, que continua agregando a la lista sectores como el de la hotelería, donde se puede trabajar limpiando habitaciones. Finalmente, cabe la posibilidad de trabajar como delivery en empresas como Uber Eats, Glovo o Just Eats, aunque hay una 'pequeña' diferencia entre ellas, la forma de contratación.

"Uber It's va a necesitar el permiso de residencia para abrirte una cuenta y Just It hace contratos directos. O sea, puede venir con tu pasaporte europeo y ser contratado directamente en Just It. Igual no necesitamos el idioma para ir de un punto a otro y entregar un paquete. Tenemos un escalón por encima que sería trabajar de Uber Driver, que para esto ya vas a necesitar el permiso de residencia y un carnet de conducir específico igual. Para llevar un pasajero de un lugar a otro no vas a necesitar el idioma", agrega el mismo.

Finalmente, el hombre termina el video con una última opción que califica de "bastante interesante": las ventas y atención al cliente para empresas que trabajan con clientes de habla hispana. "Hay empresas que se dedican a la abogacía, a los seguros, a un montón de sectores... que sus servicios son enfocados a personas de habla hispana como nuestra empresa. Obviamente, no son los trabajos más cualificados del mundo, pero si acabas de llegar y quieres estabilizarte y ganar experiencia son los mas accesibles", sentencia en la publicación, que lleva ya más de 6.000 'me gusta'.