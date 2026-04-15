Una madre de 54 años, estudiante de Derecho: "La propia palabra lo indica, teoría pura y dura"

Estudiar es y será siempre sinónimo de disciplina, constancia y seriedad, algo que es muchísimo más importante que otro de los factores con los que se suele asociar al estudio: la edad. Y es que, ante todo, estudiar requiere de un esfuerzo, ganas y dedicación, y la edad en ese sentido, nunca es un problema.

De hecho, es posible que para muchas personas sea más fácil estudiar y formarse a una edad más avanzada de lo habitual, ya que eso les puede otorgar más paciencia, experiencia y madurez a la hora de 'hincar codos'.

Sin embargo, también es verdad que en líneas generales, no es especialmente común -aunque cada vez más, afortunadamente- encontrarse con estudiantes en edades más que adultas. Hombres y mujeres que por diversos motivos a lo largo de su vida, no pudieron estudiar o formarse en lo que ellos deseaban o soñaban, y encuentran la oportunidad a una edad diferente, más avanzada, pero que le puede aportar otro tipo de ventajas.

Uno de estos casos lo vemos en una mujer de 54 años que se encuentra estudiando la carrera de Derecho. Así, en la cuenta de TikTok @lamadredeinternet, ha explicado su experiencia en el aula universitaria, y lo ha hecho de una forma de lo más cómica, analizando y clasificando cuáles son las asignaturas más difíciles en los dos años que lleva de carrera.

Así, explica que en tercer lugar estaría 'Introducción a la Economía' y argumenta su respuesta asegurando que en esa asignatura hay dos partes bien diferenciadas y que no tienen nada que ver, como son Microeconomía y Macroeconomía.

La 'medalla de plata' se la lleva 'Derecho Penal' y entre sus motivos, señala que hay que encontrar el "nexo casual (hecho y causa)", y por lo que se intuye no es una de sus asignaturas predilectas.

Finalmente y como la asignatura más complicada, la palma se la lleva 'Teoría del Derecho' porque "como su propio nombre indica es todo teoría pura y dura", algo que parece no ser tampoco de su agrado.

En definitiva y aunque el vídeo sea considerado en tono de humor y en el mejor de los casos, orientativo, la realidad que representa es mucho más potente, ya que se ejemplifica a la perfección cómo una persona, independientemente de su edad, puede afrontar cualquier reto que se proponga académicamente, ya que la edad es solo un número y en ningún caso debe ser limitante.