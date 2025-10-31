Una médica llega a un pueblo de Barcelona, se enamora al instante y regala a sus vecinos una sorpresa de 2,6 millones de euros

La ginecóloga e investigadora Marisa López-Teijón, natural de Villafranca del Bierzo (León), ha protagonizado un gesto extraordinario al donar el castillo medieval de Canyelles, ubicado en la comarca del Garraf (Barcelona), al municipio. La doctora adquirió la propiedad por 2,6 millones de euros con fondos propios, y ha decidido regalarla íntegramente al pueblo como muestra de agradecimiento y compromiso con la comunidad que la ha inspirado.

El castillo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), conserva su estructura y esencia originales, y hasta hace 15 años fue residencia habitual de sus anteriores propietarios. Ahora, tras la firma notarial celebrada a principios de octubre, López-Teijón ha entregado simbólicamente las llaves a los habitantes de Canyelles, convirtiendo el inmueble en patrimonio colectivo.

Durante el acto de entrega, la doctora expresó su profundo amor por el pueblo en el que ha elegido vivir, y explicó que su decisión responde al deseo de devolver lo que ha recibido de él. "Que podamos disfrutarlo todos y que a partir de ahora su historia la hagamos nosotros", concluyó emocionada.

López-Teijón es una figura destacada en el ámbito de la medicina reproductiva. Ha sido galardonada con el Premio Ig Nobel de Medicina en Estados Unidos (2027) y con el Premio Nacional de Medicina del siglo XXI en España (2021). Además de su labor médica, impulsa proyectos sociales y construye viviendas asequibles y sostenibles para jóvenes, muchos de los cuales nacieron gracias a su trabajo.