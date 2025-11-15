Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una joven muere apuñalada por su cuñada en plena discusión en Aces (Asturias)
Sociedad

Sociedad

Una joven muere apuñalada por su cuñada en plena discusión en Aces (Asturias)

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:05 horas, cuando la presunta agresora atacó a la víctima y posteriormente huyó del lugar

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Getty Images

Una joven de 20 años falleció tras recibir una puñalada en el vientre supuestamente propinada por su cuñada, menor de 17 años, que fue detenida minutos después del ataque, según informó la Guardia Civil. El incidente tuvo lugar alrededor de las 16:05 horas en la vivienda que ambas compartían con otros miembros de la familia en la localidad asturiana de Aces. La discusión, que se produjo en presencia del hermano de la víctima —pareja de la presunta agresora— y de los padres de ambos, fue subiendo a más hasta que la menor habría cogido un cuchillo de cocina y se lo habría clavado en el abdomen de la joven.

Tras el ataque, la adolescente huyó del domicilio y arrojó el arma homicida al tejado de una vivienda cercana, lo que obligó a los agentes a solicitar apoyo de Bomberos de Asturias para recuperarla. Fue localizada y detenida sobre las 16:30 horas en las inmediaciones de una estación de FEVE próxima al lugar del crimen.

Mientras tanto, los servicios de emergencia intentaron reanimar a la víctima, aunque desafortunadamente sin éxito. La joven falleció sobre las 17:00 horas dentro de la propia casa debido a la gravedad de la herida.

En un primer momento, familiares de la detenida afirmaron que la menor podría padecer problemas psiquiátricos, aunque fuentes consultadas por la agencia EFE aclaran que este extremo no está confirmado y deberá ser evaluado durante la instrucción del caso. La menor fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas, mientras que el cuerpo de la fallecida será sometido a autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 