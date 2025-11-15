Una joven muere apuñalada por su cuñada en plena discusión en Aces (Asturias)

Una joven de 20 años falleció tras recibir una puñalada en el vientre supuestamente propinada por su cuñada, menor de 17 años, que fue detenida minutos después del ataque, según informó la Guardia Civil. El incidente tuvo lugar alrededor de las 16:05 horas en la vivienda que ambas compartían con otros miembros de la familia en la localidad asturiana de Aces. La discusión, que se produjo en presencia del hermano de la víctima —pareja de la presunta agresora— y de los padres de ambos, fue subiendo a más hasta que la menor habría cogido un cuchillo de cocina y se lo habría clavado en el abdomen de la joven.

Tras el ataque, la adolescente huyó del domicilio y arrojó el arma homicida al tejado de una vivienda cercana, lo que obligó a los agentes a solicitar apoyo de Bomberos de Asturias para recuperarla. Fue localizada y detenida sobre las 16:30 horas en las inmediaciones de una estación de FEVE próxima al lugar del crimen.

Mientras tanto, los servicios de emergencia intentaron reanimar a la víctima, aunque desafortunadamente sin éxito. La joven falleció sobre las 17:00 horas dentro de la propia casa debido a la gravedad de la herida.

En un primer momento, familiares de la detenida afirmaron que la menor podría padecer problemas psiquiátricos, aunque fuentes consultadas por la agencia EFE aclaran que este extremo no está confirmado y deberá ser evaluado durante la instrucción del caso. La menor fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil de Piedras Blancas, mientras que el cuerpo de la fallecida será sometido a autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo.