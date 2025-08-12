Una mujer acaba con un desagradable sabor en la boca por culpa de un murciélago que le cuesta 18.000 euros

Los zorros voladores indios, la especie de murciélago más grande del mundo, cuelgan de las ramas de un árbol en Bhaktapur.

Erica Kahn planeaba disfrutar de unas vacaciones tranquilas en Arizona, pero un inesperado incidente le dejó un sabor amargo, literalmente, y una factura médica de más de 18.000 euros, informa el portal especializado KFF Health News.

El pasado agosto, la joven estadounidense visitó junto a su padre la zona de Glen Canyon, un paraje natural muy popular en Arizona. Mientras fotografiaba el cielo al atardecer, se dio cuenta de que algunos murciélagos volaban cerca de ella. Al principio no sintió miedo, pero la situación cambió rápidamente cuando uno de estos animales se dirigió hacia su rostro y quedó atrapado entre su cámara y su boca.

"Fue entonces cuando el animal entró en mi boca", relata Erica, quien confiesa que no pudo distinguir cuánto tiempo estuvo el murciélago dentro antes de que volara de nuevo. Asustada, comenzó a gritar y su padre, que es médico, le recomendó acudir al hospital para recibir la vacuna antirrábica y prevenir cualquier riesgo por una posible mordedura.

Antes de acudir al centro médico, Erica contrató un seguro de viaje online que le aseguraba cubrir los gastos derivados de accidentes o emergencias graves. Sin embargo, al recibir las facturas, se llevó una desagradable sorpresa: debía pagar 20.749 dólares (alrededor de 18.000 euros).

Al intentar que su seguro le reembolsara el importe, la compañía rechazó la reclamación, argumentando que "no se respetó el período de espera requerido para este servicio". "Pensé que era un error. Fui ingenua", lamenta.

Desde entonces, la joven ha cambiado de seguro gracias a su nuevo empleo, aunque aún debe afrontar un pago pendiente de aproximadamente 16.000 euros. Con un toque de humor, concluye: "Ahora sé a qué saben los murciélagos. Es terroso y un poco dulce. Sería una historia muy divertida, si no fuera por esta factura".

Antelación con la que hay que contratar un seguro de viaje

Viajar puede ser una de las experiencias más gratificantes, pero también implica exponerse a imprevistos, como cancelaciones, enfermedades, accidentes... Por eso, es fundamental contar con un seguro de viaje adecuado. Pero, ¿cuándo debe hacerse?

Los expertos, señala RACC, aconsejan contratar el seguro tan pronto como se reserve el viaje: "De esta manera, estarás cubierto en caso de que surjan imprevistos antes de tu partida, como la cancelación de vuelos, enfermedad o cualquier otro problema que pueda afectar tus planes de viaje".

Además, algunas coberturas tienen "períodos de carencia", generalmente de entre 24 y 48 horas, por lo que contratar el seguro al menos dos días antes de viajar garantiza que la póliza esté activa desde el primer momento.

En caso de tener condiciones médicas preexistentes o planeas actividades de riesgo, es recomendable contactar con la aseguradora con antelación para que queden cubiertas.

Finalmente, hay que leer siempre las condiciones y recomendaciones de tu compañía de seguros. Contratar con previsión no solo es más seguro, sino también más inteligente. Así, podrás centrarte en disfrutar de tu viaje con total tranquilidad.