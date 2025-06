Una mujer acude a urgencias con su gato: cuando los expertos ven la radiografía se produce un silencio sepulcral

El susto de una mujer y su mascota, un gato llamado Midas, se ha vuelto viral en Reddit, lugar donde contó la historia. "Este es Midas, mi gatito bobtail de 13 semanas. Me acaba de dar el susto de salud más grande de su vida y ahora que está bien, siento que por fin puedo reírme de ello. Era un día normal, hasta que me di cuenta de que no tiraba todo de todas las mesas que tengo", afirma la usuaria en su relato, que asegura que se dio cuenta gracias a la tranquilidad que había en su casa (algo bastante inusual).

Tras percatarse de eso y comprobar que el animal comenzaba a vomitar, acudió a urgencias, donde los nervios comenzaron a ir a más. "Entonces empezaron los vómitos y entró en pánico. Lo llevé a urgencias del veterinario esperando lo peor, sobre todo después de que me recomendaran un análisis de sangre y radiografías cuando su examen físico salió normal", agrega.

Sin embargo, cuando los veterinarios realizaron el análisis de sangre y comprobaron los resultados, notaron que algo iba mal, aumentando cada vez más el miedo de la dueña de Midas. "Los análisis de sangre dieron resultados extraños, sugiriendo que tenía algo extraño en el vientre. Lo llevaron de urgencia a hacerle radiografías y fue entonces cuando lo encontraron", señala la mujer, que temía que el gato se hubiese tragado algún juguete u objeto.

Midas, el gato de @alfa_hiena

En ese momento, afortunadamente, la mujer pudo respirar tranquila, pues lo que le ocurría a su mascota no era más que simples gases. "Gas. Muchísimo gas. Solo estaba... lleno de pedos. Ni una obstrucción. Ni un Lego tragado. Ni un fantasma rondando su colon. Solo pedos. $900 en pedos", dice aliviada, a pesar de la costosa factura.

"Ya he vuelto a ser el mismo de siempre, durmiendo como un ángel en mi regazo después de dejarme al borde de la ruina emocional con su trasero. Comparto una de sus radiografías porque no me lo podía creer, jaja", sentencia la usuaria, quien agradece que finalmente todo haya acabado en un susto y no en un problema grave de salud.