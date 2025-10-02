Una mujer gana 127.000 euros en la lotería y no se queda nada para ella: "Me siento bendecida"

“Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda tener un propósito mayor”, dijo una mujer de Virginia tras ganar una gran suma de dinero jugando a la lotería y donarla íntegramente a organizaciones benéficas. Y es que el altruismo es para algunas personas más gratificante que el poder adquirir cosas materiales para ellos mismos. Siempre que se lo puedan permitir y no lo necesiten para comer, claro.

Es el caso de la estadounidense Carrie Edwards, quien ganó 128.000 euros al acertar cuatro de los primeros cinco números, más el número Powerball en su billete de lotería en el sorteo del 8 de septiembre, que se celebra en su país, según ha contado en su web la wwnytv. Normalmente, se suelen ganar 42.600, pero Edwards se gastó un dólar (0,85 euros) extra en jugar también a la Power Play, por lo que su premio, según las normas de esta lotería, se triplicó, alcanzando los 128.000 euros. En cuanto Edwards recibió su premio, inmediatamente destinó sus ganancias a hacer tres regalos, dividiéndolas en tres partes iguales.

Los primeros 42.600 euros los destinará a la Asociación para la Degeneración Frontotemporal. Esta organización apoya la investigación urgente, la educación y los recursos familiares para las personas afectadas por la demencia de inicio temprano. Esta donación la realizó en memoria del difunto esposo de esta mujer, Edward, Steve, quien falleció a causa de este trastorno.

“Esta causa es profundamente personal”, dijo la mujer al mismo medio. “Durante el Mes Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal (DFT), quise que este regalo fuera a las familias que luchan contra esta enfermedad y a los investigadores que trabajan para encontrar una cura. Dios me está bendiciendo para que yo pueda bendecir a otros a través de él”.

La segunda donación la donó a Shalom Farms, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia agrícola y alimentaria que trabaja por “un sistema alimentario equitativo en Richmond”. Y con la tercera ha beneficiado a la Navy-Marine Relief Society , que brinda asistencia financiera, educativa y de emergencia a miembros del servicio activo, veteranos de la guerra y sus familias.

“Estas tres organizaciones representan la sanación, el servicio y la comunidad”, explicó Edwards. “Shalom Farms sana a través de la comida y la tierra, AFTD brinda esperanza mediante la investigación, y la Sociedad de Socorro de la Armada y el Cuerpo de Marines continúa la tradición de apoyar a las familias militares en momentos de necesidad”.

Al donar la totalidad de su premio, Edwards espera que otras personas se sientan inspiradas a ver las bendiciones inesperadas como oportunidades para contribuir a ayudar a los demás.