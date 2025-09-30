Días después de preguntar si donar sangre o no le llega este mensaje: lo que pone sirve para confirmar que hizo lo correcto  

"Chat, ¿creéis que es buena idea ir a donar sangre antes de ir a clase?", preguntó hace unos días el usuario de X @ElCientefico al resto de la comunidad. Entre las respuestas que le dieron fue que si se va a desmayar, a sufrir un desfallecimiento o cualquier episodio similar que lo hiciera mejor después de ir a clase o en otro momento o que si ve que no está bien no vaya a clase.

"No te conozco y no sé por qué me has salido en la time line pero depende, normalmente sueles estar mareado después de la transfusión por unos momentos, si te ves capaz de aguantar las clases teóricas perfecto, si no, no vayas. Por otra parte, si la clase es práctica o física, no vayas", le dijo una persona.

"Depende de cómo te sienta a ti en concreto", le comentó una segunda persona. El tuitero aseguró que nunca lo había hecho, pero que ese día entraba más tarde y solo tenía dos horas, así que se decidió a ir y donar sangre.

Ahora, cinco días después, ha recibido un mensaje que le ha hecho autoconfirmarse que sí que fue una buena idea ir a donar. Este es el mensaje que le ha mandado el Banco de Sangre a su teléfono móvil.

"Hola Pau, hoy tu sangres se ha enviado al Hospital del Mar para una paciente. ¡Muchas gracias!, se puede leer en ese texto. Él lo ha compartido con una cara sonriente.

Su gesto y su tuit se ha hecho viral con más de 950.000 reproducciones y ha superado en pocas horas los 54.000 me gusta siendo uno de los tuits más vistos en todo el fin de semana. Además, ha recibido más de 900 compartidos y medio centenar de respuestas aplaudiendo la importancia que tienen gestos y acciones como estas para pacientes que lo necesitan.