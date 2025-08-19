En 2010, 256 multimillonarios juraron donar la mitad de su patrimonio: estos son los que cumplieron la promesa

Un informe del Instituto de Estudios Políticos (IPS) revela que, tras 15 años, la mayoría de los firmantes de The Giving Pledge ("El compromiso de donar"), la iniciativa filantrópica creada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffett, no han alcanzado el objetivo de donar el 50 % de su patrimonio.

Según explica el diario alemán Melleborne, de los 256 multimillonarios que se comprometieron públicamente, únicamente nueve han cumplido su promesa, mientras que la mayoría ha visto crecer aún más sus fortunas.

El estudio, titulado The Giving Pledge at 15 y elaborado por Chuck Collins y su equipo en el IPS, muestra que el efecto real de la campaña ha sido muy limitado. Entre los 256 firmantes, 194 proceden de Estados Unidos y 62 de otros países. De los estadounidenses, 110 conservan hoy su estatus de multimillonarios y acumulan en conjunto 1,7 billones de dólares (unos 1,56 billones de euros), lo que equivale al 13 % de la riqueza de todos los multimillonarios del país.

De los 57 firmantes originales en 2010, 32 siguen siendo multimillonarios. En estos quince años, su patrimonio total ha aumentado un 283 %, o un 166 % ajustado a la inflación. Solo once personas dejaron de figurar en la lista de multimillonarios, y en la mayoría de los casos se debió a pérdidas económicas y no a las donaciones. Entre los donantes vivos de la primera generación, únicamente Laura y John Arnold cumplieron con la entrega de la mitad de su riqueza. De los 22 firmantes estadounidenses fallecidos, solo ocho cumplieron su promesa antes de morir, y únicamente Chuck Feeney donó toda su fortuna en vida.

El informe también subraya que la mayor parte de las aportaciones no han llegado de forma directa a organizaciones benéficas. De los aproximadamente 206.000 millones de dólares (unos 189.000 millones de euros) aportados por los primeros firmantes en 2010, cerca del 80 % terminó en fundaciones privadas y otra parte en fondos gestionados por donantes. En 2023, los 44 fondos vinculados a estos multimillonarios gestionaban 120.000 millones de dólares (aprox. 110.000 millones de euros) en activos, con un desembolso medio del 9,2 %, una cifra inferior al crecimiento de esos capitales. Según el análisis, la acumulación de riqueza ha avanzado mucho más rápido que las donaciones, lo que hace imposible cumplir las promesas en las condiciones actuales.

Si todos los firmantes vivos decidieran hoy cumplir con su palabra, fluirían hacia la caridad 367.000 millones de dólares (unos 337.000 millones de euros). Sin embargo, esto supondría un coste fiscal de hasta 272.000 millones de dólares (aprox. 250.000 millones de euros), ya que los multimillonarios pueden deducir hasta el 74 % de sus aportaciones en sus impuestos.

El IPS propone elevar los pagos mínimos de las fundaciones, reforzar la transparencia e introducir impuestos más justos para evitar que la filantropía sustituya al sistema fiscal. También destacan la importancia de “dar en vida”, siguiendo el ejemplo de Chuck Feeney.

Por su parte, The Giving Pledge respondió que el informe ofrece “una imagen engañosa” y que no refleja “formas significativas de donación” ni el valor de haber creado una comunidad global que promueve estándares más altos de generosidad.