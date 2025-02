Una mujer se quiere divorciar, pero no consigue encontrar ayuda: hasta 116 abogadas rechazan su caso

Una mujer que fue agredida por su marido se encontró con multitud de impedimentos para poder encontrar un abogado que la asistiera legalmente para manejar su divorcio, incluso llegó a solicitar a más de 116 bufetes de abogados que se hicieran cargo del caso, según ha informado la BBC.

La madre de dos hijos, procedente de Highlands (en Escocia), dijo que ninguna de las empresas estaba dispuesta o podía trabajar con ella. Su lucha pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema: la Law Society of Scotland afirma que un tercio de los abogados de asistencia jurídica se jubilarán en la próxima década.

El ministro del gobierno escocés responsable de la asistencia jurídica calificó su situación de "inaceptable" y prometió que se estaban llevando a cabo reformas.

La mujer, que pidió no ser identificada, afirmó que algunas empresas la rechazaron porque vive en las Tierras Altas, mientras que otras dijeron que ya no aceptaban casos de asistencia jurídica civil. Algunas no respondieron ni dieron una razón. "Fue una experiencia extremadamente difícil y traumática que hizo que fuera mucho más difícil de afrontar", dijo a BBC Scotland News.

"Recibir rechazos constantes me dejó en un pozo aún más profundo de desesperación y abatimiento", expresó. La mujer se puso en contacto por teléfono y correo electrónico con 116 abogados que figuraban en la página web de la Junta de Asistencia Jurídica de Escocia, mientras que un amigo se puso en contacto con otros en su nombre.

Las solicitudes de asistencia jurídica se realizan a través de abogados, por lo que su incapacidad para encontrar uno suposo que no pudo solicitar la ayuda que tenía derecho a recibir. Tras semanas sin conseguir nada, la mujer pudo finalmente contratar un abogado gracias a donaciones de amigos, pero su situación financiera sigue siendo precaria y su futuro, lejos de ser seguro.