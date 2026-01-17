Vuelan más alto y sin dejar huella térmica: así son los nuevos drones de hidrógeno que estrena Ucrania contra Rusia

Cuando se piensa en los drones a menudo las personas lo asocian con inventos o tecnología de punta sumamente innovadora y avanzada. Sin embargo, este tipo de artefactos tienen una amplía historia, e incluso en el ámbito de las guerras.

Según expone un artículo publicado por National Geographic, la utilización de las armas por control remoto en conflictos bélicos se remonta a 1898, cuando Nicola Tesla expuso "un pequeño bote dirigido por ondas de radio en el Madison Square Garden de Nueva York", sostiene dicho medio.

La evolución de los drones

Con el pasar del tiempo y la evolución tecnológica, los humanos han logrado fabricar drones muchos más elaborados y completos, a tal punto de ser considerados aeronaves que vuelan sin piloto humano a bordo, controlada a distancia por un operador o de forma autónoma mediante software y GPS, equipada con sensores, cámaras y sistemas de navegación para realizar tareas diversas.

La industria de la guerra no ha sido ajena a esta evolución tecnológica, "La progresiva miniaturización y abaratamiento del dron lo ha convertido en un arma ideal para bombardear y espiar al enemigo desde la comodidad de un búnker", explica National Geographic.

"Los drones suicidas acaban hoy con tanques y naves con absoluta precisión, lo que llevará en un futuro a un nuevo tipo de guerra más ligera, basada en el control del aire mediante verdaderos enjambres de vehículos no tripulados", complementa el mismo.

La nueva adquisición del ejército ucraniano

El medio ucraniano, EuroMaidan, comparte a través de su portal web que el ejército de dicho país iniciará a hacer eso de los nuevos drones propulsados por hidrógeno, desarrollados por la empresa local Skyeton.

Las características de esta nueva versión de drones son las siguientes en comparación de versiones anteriores: