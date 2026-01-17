La Familia Real despide a la princesa Irene de Grecia en Madrid con la ausencia del emérito

Miembros de la Guardia Real depositan los restos mortales de la princesa Irene de Grecia en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid este sábado.

La Familia Real despide a la tía Pecu. Los Reyes, junto a sus hijas, y otros miembros de la realeza europea, han despedido este viernes a la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, en Madrid. La hija de los reyes de Pablo y Federica murió este jueves en el palacio de la Zarzuela a los 83 años, y junto al calor de su familia.

Tras la finalización del responso, la capilla ardiente queda abierta durante unas horas en el templo antes de iniciar el traslado a Atenas, donde será enterrada en el cementerio del palacio de Tatoi, junto a los restos de sus padres.

A las 11.40 llegaban, en coche fúnebre, los restos de la princesa desde el palacio de la Zarzuela a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. Bajo la lluvi, miembros de la Guardia Real han recogido el ataúd, cubierto con la bandera helena, y lo han trasladado, en procesión, al interior del templo donde ha comenzado la misa pasadas las doce de la mañana.

La Familia Real española ha recibido las condolencias, entre otros, del metropolitano Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal. Él mismo ha sido el encargado de dirigir el responso. El féretro queda expuesto hasta las seis de la tarde en el templo ortodoxo de la capital, ubicada en el número 12 de la calle Nicaragua. Habrá un vídeo de 11 minutos con imágenes de su vida proyectado en bucle.

El ataúd de la princesa Irene de Grecia, colocado en el templo durante el responso. EFE

La ausencia del emérito

El funeral ha reunido a los rostros más populares de la Familia Real española. Entre ellos, se han dejado fotografiar sus sobrinas, la infanta Elena y Cristina, y algunos de sus hijos, como Victoria Federica, Irene y Pablo Urdangarin; la princesa Alexia de Grecia, junto a su marido Carlos Morales Quintana; la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey emérito y Kyril y Kubrat de Bulgaria. También, se ha acercado al acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ausencia más destacada ha sido la del rey Juan Carlos, que comunicó en la víspera que no asistiría ni a esta ceremonia en Madrid, ni al funeral por consejo médico. Según los especialistas del emérito, se trataría de un viaje intenso en un corto espacio de tiempo desde donde reside, en Abu Dabi.

Muy discreta y muy querida

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg (Ciudad de Cabo, 1942) siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, de la que fue su sombra y confidente. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento, el pasado jueves.

La tía del Rey, era un miembro de la familia especialmente querido. La llamaban "tía Pecu", y en el comunicado de su fallecimiento, Zarzuela la recordaba como "una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".

El funeral, en imágenes

La reina Letizia habla con la reina emérita durante el funeral. EFE

La infanta Margarita de Borbón y su marido Carlos Zurita a su llegada a la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. EFE

Irene Urdangarín y Victoria de Marichalar a su llegada al funeral de su tía abuela. EFE

Jaime de Marichalar a su llegada al funeral. EFE