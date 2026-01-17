Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La nieve dificulta la circulación en 52 carreteras de ocho provincias de España
Sociedad

Las precipitaciones han dejado afectadas cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias.

Redacción HuffPost
Un coche de la Guardia Civil anuncia una carretera cortada por la nieve.Europa Press via Getty Images

El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España afecta este mañana a 52 carreteras de ocho provincias, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, sobre las 10.30 horas, debido a la nieve, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano y también en Segovia, por la AP-61, en El Espinar.

Por otro lado, la DGT ha informado que queda totalmente prohibido el paso de camiones o articulados en Ávila, concretamente en la A-50, en Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo y también en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.

También se encuentran intransitables las carreteras DSA-191 a la altura de Candelario (Salamanca) y las carreteras NA-2011 y NA-2012 en las localidades de Pikatua e Irati en Navarra.

Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia.

En Cataluña, hasta seis carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular este sábado: la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Girona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

En Salamanca, también es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 desde Peña de Francia. Por último, en las provincias de León y Palencia también están en alerta por nieve la CL-626 en la Espina, la CL-615 en Guardo y la CL-627 en Piedrasluengas, aunque se permite el tránsito sin ningún tipo de restricción.

Las 5 carreteras principales afectadas

Está prohibido el paso a camiones o articulados en varias carreteras:

  • Madrid y Segovia, A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo.
  • Ávila, A-50, entre Ávila y San Pedro del Arroyo.
  • Segovia, AP-61, entre El Espinar y Hontoria.

Otras dos son transitables, pero con precaución:

  • En Madrid y Ávila, la AP-6, entre La Mata y Sanchidrián.
  • En Segovia y Ávila, la AP-51, entre Villacastín y Brieva-Vicolozano.

La DGT y la AEMET piden que los ciudadanos se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de tomar su vehículo, así como si es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno si van a circular en carreteras afectadas por nieve.

