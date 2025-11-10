Una operación antidroga deja un fallecido y tres heridos en El Casar de Escalona (Toledo)

La Policía Nacional española llevó a cabo una operación antidroga en la localidad de El Casar de Escalona (Toledo), en la que falleció uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres resultaron heridos por arma de fuego, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos respondieron a los disparos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha informaron a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización del municipio y al llegar a la localidad los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Estas mismas fuentes detallaron que en la operación antidroga no resultó herido ningún agente de la Policía Nacional. Respecto a los tres heridos, la única información que ha trascendido ha sido la edad de cada uno de ellos (25, 31 y 38 años). Todos fueron trasladados a dos hospitales.