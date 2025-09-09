Una pareja de ancianos se atreve a construir su propia casa desde cero: "Pensaban que estábamos locos"

Una vivienda enérgicamente autónoma. Una pareja de ancianos se ha atrevido a construir su propia casa de madera, desde cero, en la ciudad belga de Stinokerzil, a pocos kilómetros de Bruselas. La novedad y el riesgo al que se enfrentaron: la casa no requiere conexiones a los sistemas de distribución energía de ese país.

Según publica el medio griego Gazzetta, en lugar de mudarse a un apartamento más pequeño, como suelen hacer las personas de avanzada edad, tomaron la decisión de demoler su antigua casa y desde cero, diseñarla específicamente para sus propias decisiones.

En declaraciones recogidas por el medio, Vera, de 76 años, explica que la nueva casa se construyó en la parcela adyacente, donde vivió su propia madre hasta los 100 años. "Cuando murió, se nos ocurrió la idea", relata. "Todos pensaban que habíamos perdido la cabeza, pero teníamos nuestras razones: queríamos seguir viviendo en el entorno que amamos, sin renunciar a nuestros hábitos", defiende.

De este modo, y con la ayuda de arquitectos y expertos en construcción de madera y enérgicamente eficiente, crearon una casa de 135 metros cuadrados, completamente acondicionada a sus necesidades como ancianos. Ellos mismos explican que todas las instalaciones se encuentran en una sola planta, con puertas anchas, manijas, y además, tienen fácil acceso para sillas de ruedas. "Puede que haya sido más caro, pero era la única forma de hacerlo sin estrés", admiten.

De acuerdo a la información difundida, su nuevo hogar no es sólo más cómodo, también es enérgicamente autónomo, consumiendo tanta energía como produce. Asimismo, gracias a beneficios y subvenciones del gobierno de ese país, los ancianos se aseguraron un importante beneficio fiscal: pagaron sólo el 6% de IVA en lugar del 21%, ahorrando miles de euros.

"Nos confundieron con locos, pero nos sentimos más libres que nunca", concluye la pareja en conversación con el medio griego, que ya disfruta de la casa que diseñaron para acompañarlos a cualquier edad.