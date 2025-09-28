Una pasajera desembarca del crucero voluntariamente, desaparece y solo deja propina y este mensaje

Un suceso inquietante ha dejado a los pasajeros y a la tripulación de un crucero de Carnival Cruise Line con más preguntas que respuestas. Jessica C., una pasajera de 47 años, desapareció de manera voluntaria durante una escala en la isla caribeña de Bonaire el 17 de septiembre. Lo más extraño de este caso es que, según las autoridades y la propia línea de cruceros, la mujer no desea ser localizada ni contactada.

La desaparición de Jessica C. comenzó con una salida del barco sin dejar rastro. Tras abandonar el barco con todas sus pertenencias, la mujer dejó una nota de agradecimiento para la tripulación, acompañada de una propina. Un miembro del equipo de atención intentó ponerse en contacto con ella, solo para recibir un mensaje de texto de la pasajera en el que afirmaba estar bien, pero también que no deseaba que la localizaran.

"Estamos trabajando con las autoridades locales, pero parece que esta huésped actuó deliberadamente para defenderse", señaló Carnival Cruise Line en un comunicado el 22 de septiembre.

Las circunstancias de la desaparición de Jessica C. continúan siendo un enigma. Según los informes, las cámaras de seguridad del puerto de Bonaire captaron a la mujer saliendo del barco vestida con una camiseta colorida, pantalones cortos vaqueros y una mochila gris. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido por qué decidió desaparecer, ni qué la llevó a actuar de esta manera.

El barco, que había zarpado desde Miami el 13 de septiembre, continuó su recorrido y ya ha regresado a su puerto base sin incidentes adicionales. La compañía de cruceros está colaborando con las autoridades locales, pero el caso sigue siendo desconcertante.

Aunque los detalles de la vida personal de Jessica C. son escasos, el hecho de que la mujer haya dejado claro que no desea ser encontrada ha alimentado muchas especulaciones. Algunas teorías sugieren que podría haber estado huyendo de algo o de alguien, mientras que otras apuntan a razones personales de índole emocional o psicológica.

El gobierno de Bonaire ha emitido un comunicado solicitando ayuda para localizarla. Sin embargo, al parecer, la desaparición de Jessica C. es un caso muy diferente al de otros pasajeros perdidos en alta mar, ya que ella misma ha dejado claro su deseo de no ser encontrada.

Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda sin avances claros, y Carnival Cruise Line ha instado a cualquier persona con información sobre la mujer a ponerse en contacto con las autoridades locales de Bonaire.