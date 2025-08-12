Una peluquería dice "basta" y presenta su nueva norma para todos los clientes con el pelo sin lavar

Una peluquería en Austria ha puesto 'pie en pared' ante el problema de los clientes que llegan a cortarse el pelo o peinarse con el cabello realmente sucio. La noticia la ha dado la propia dueña del establecimiento.

Esta peluquera adelanta, eso sí, que la medida afectará a los clientes que no se hayan lavado el pelo en más de un día. Pero hay casos sangrantes, detalla, con personas que llegan a la peluquería sin haberse lavado el pelo en dos semanas.

La medida será polémica para algunos. Esta peluquería ha instaurado el lavado obligatorio previo al corte o peinado que se quiera conseguir, para un amplio número de casos. Así lo ha explicado la propietaria al medio Heute.

Un cartel preside ahora la peluquería. "Por razones de higiene, no podemos cortar el cabello que no se haya lavado en más de un día". Si alguien no cumple con lo exigido, tendrá que pasar por el lavabo... y pagar aparte este proceso. "Esperamos que los clientes comprendan la norma", añaden al citado medio.

Es higiene, por supuesto, pero es mucho más. Porque incluso profesionales de la peluquería detallan la idoneidad de ir con el cabello limpio. "Es la única manera de evaluar con precisión el cuero cabelludo y la textura natural de ese cabello", explica Karin, peluquera y asesora del sector en un análisis para la revista People in the Salon.