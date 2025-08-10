Una peluquería se harta de los cabellos sucios y cuelga un cartel demoledor para estos clientes: "A veces no se lavan en dos semanas"

Una peluquería de Austria se ha hartado de los cabellos sucios y ha colgado un cartel demoledor para los clientes que acuden al local sin llevar bien cuidado el pelo durante dos semanas o más.

Resulta difícil de imaginar, pero sí, si cuelgan el aviso es porque les habrá pasado más de una y dos veces. Según ha recogido el medio alemán Focus, los trabajadores han dicho basta.

"Estimados clientes. ¡Por razones de higiene, no podemos cortar el cabello que no haya sido lavado en más de un día! Por eso te pedimos que te laves el cabello en nuestro salón si aún no lo has hecho. Gracias por la comprensión", ha señalado la tienda.

Desde Heute han hablado con la propietaria y ha asegurado que hay clientes que "a veces no se lavan el pelo en dos semanas" y por eso ha decidido echar tierra de por medio ante tal situación.

La importancia de cuidar el cabello

El director médico de la compañía capilar Svenson, el doctor Ignacio Sevilla, destacó hace unos meses, según recogió Europa Press, que es importante no confiar en aquellos remedios que se venden como 'milagrosos' para el cuidado del cabello o para frenar la caída del cabello. Son un arma de doble filo.

Un estudio realizado por Svenson en enero apuntaba a que el 74% de los españoles considera que el estrés y la alimentación son los factores que más influyen a la salud del cabello. En el caso de las mujeres, suelen estar más preocupadas que los hombres, un 77% frente a un 71%.

Respecto a la caída del cabello, los expertos avisan de que suele ser una consecuencia de un estrés puntual o crónico. Todo tiene que ver con que esos momentos de tensión y sobrecarga puntuales modifican el eje neuroendocrino cutáneo, haciendo que crezcan de forma exponencial los niveles de cortisol que afectan en el crecimiento del cabello.