Una profesora recibe su sueldo pese a haber dejado el colegio y su razón para gastarlo desconcertará a muchos

Durante un año y ocho meses, una exproferora de primaria del municipio suizo de Dübendorf recibió en su cuenta 1.472,60 francos suizos mensuales por clases de alemán como segunda lengua que ya no impartía. En total, el error supuso más de 36.000 francos (unos 37.500 euros al cambio) abonados indebidamente, según reveló el diario Zürcher Oberländer.

La docente trabajó dos años en Dübendorf, tanto en primaria como en clases de alemán para extranjeros. En agosto de 2020 renunció a ambos cargos para iniciar una nueva carrera profesional. Sin embargo, los pagos por su labor como profesora de alemán continuaron realizándose, incluso con el decimotercer sueldo incluido.

El fallo administrativo solo salió a la luz cuando, año y medio después, la mujer solicitó una referencia laboral a su antiguo empleador. La escuela le exigió entonces la devolución de 36.883 francos. La maestra se negó y llevó el caso al Consejo del Distrito de Uster, que redujo la cantidad a 30.272,76 francos. Pese a ello, continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo Federal.

Su defensa argumentó que no existió error involuntario, pues el responsable de la administración escolar sabía que no trabajaba allí desde 2020 y, aun así, permitió el pago. Alegó también que no revisaba cada abono individual, sino únicamente el saldo global en su cuenta, y que el dinero ya se había utilizado para comprar un coche, por lo que no podía reembolsarlo.

El alto tribunal rechazó todos sus argumentos. En su sentencia, destacó que la profesora seguía recibiendo las nóminas por correo, por lo que debía haber advertido la irregularidad. Además, incluyó los salarios en su declaración fiscal y no pudo demostrar que la compra del coche estuviera condicionada al cobro indebido.

El caso recuerda al error de nómina que afectó en febrero de 2024 al Ayuntamiento de Zúrich, cuando 30.000 empleados municipales recibieron el doble de su sueldo, un exceso total de 175 millones de francos. En esa ocasión, el fallo (provocado por un error del Banco Cantonal de Zúrich (ZKB)) se detectó de inmediato y el dinero fue devuelto directamente al banco.

Con la resolución del Tribunal Federal, la maestra ha agotado todas las vías legales. Además de reintegrar los más de 30.000 francos, deberá asumir 2.000 francos en costas judiciales y los honorarios de su abogado.

La sentencia no aclara, no obstante, el contenido de la referencia laboral que la profesora solicitó y que, de forma inesperada, destapó un error de casi dos años en las cuentas de la escuela.