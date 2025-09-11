Una psicóloga experta en duelo sobre la perdida de una mascota: "Puede ser difícil entender que llegue a ser más dolorosa que la de un familiar"

En la mayoría de casos, el duelo por la pérdida de un animal de compañía no recibe una validación o reconocimiento digno. Es uno de los más invisibilizados. Tal y como publica el medio catalán Rac 1, las psicólogas Deborah Blasco e Inés Serra se unen para dar forma a Raíces Eternas, un proyecto para acompañar a las personas que pasen por un momento de pérdida de mascota. "Vamos a vivir nuestra propia crisis, vamos a vivir la pérdida de nuestro animal y vamos a necesitar ayuda".

En declaraciones recogidas por la cadena de radio, estas expertas reiteran que "es un duelo que está muy invalidado y que, muchas veces, se vive en silencio". Por ello, la iniciativa que proponen busca ofrecer "un espacio confidencial donde la persona pueda expresar sus emociones". De hecho, apuntan que "la pérdida de tu perro o gato puede ser más dolorosa que la de un familiar". "Si no hay convivencia con este tipo de animales, no se puede entender en vínculo real y natural".

De acuerdo a las psicólogas, el dolor por la muerte de una mascota "está proporcionalmente relacionado con el amor". "Son las dos caras de una moneda: el hecho de haber amado tanto hace que el dolor te impacte más y conectes con esta pérdida y sientas vacío emocional", explican. Por ello, critican que no exista un reconocimiento institucional a esta pérdida. "Si se te muere un familiar tienes unos días de permiso, pero por un animal de compañía no. La mayor crueldad es estar roto por dentro y tener que ir a trabajar y simular que no pasa nada".

Por todo lo anterior, en Raíces Eternas defienden la importancia de que se legalice la baja por el duelo animal. "Siempre decimos que es importante tener una red de apoyo, gente que te entienda, con quien puedas hablar, puedas estar validado, no estés juzgado y puedas expresar tus emociones", señala Blasco. "Cuando hacemos un proceso de duelo, siempre intentamos llegar al punto de resignificación porque pensamos que es muy importante. Es la manera de honrar todo lo que nos ha dado en vida", concluye.